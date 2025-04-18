Авіакомпанія SkyUp відновила рейси з Кишиніва до Європи - куди прямуватимуть літаки

Літак компанії. Фото: jetphotos

З 18 квітня українська авіакомпанія SkyUp запускає програму регулярних рейсів із сусідньої Молдови до популярних європейських напрямків. Відтепер одесити зможуть літати до Європи з аеропорту, який лише у 160 кілометрах від нашого міста.

Про це повідомляється на сайті компанії SkyUp.

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Плани SkyUp

Сьогодні SkyUp вперше з 2022 року відновила регулярні польоти — перші рейси вирушили з Кишинева, де компанія базується. До Парижа та Лісабона літаки поки не прямують, адже повітряний простір цих країн поки для нас закритий.

"Сьогодні запуск регулярних рейсів із Кишинева — це не просто новий етап у роботі компанії. Це доказ того, що українські фахівці та компанія здатні залишатися частиною світової авіації попри все", — заявив гендиректор компанії Дмитро Сєроухов.

Польотна програма SkyUp передбачає регулярні рейси з Кишинева до 13 міст Європи. Це Париж, Лісабон, Ніцца, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Афіни, Салоніки, Іракліон, Берлін, Прага, Стокгольм.

Додамо, компанія SkyUp призупинила рейси ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про додаток, який допомагає знаходити дешеві рейси. А також про те, що поляки відновили авіасполучення з Україною.