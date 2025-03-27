Польская авиакомпания вернется в Украину

Самолет компании LOT. Фото: LOT

Польская авиакомпания LOT вскоре планирует вернуться в Украину. По словам ее представителей, там уже проводят внутреннюю подготовку к возобновлению полетов из Одессы.

Об этом представители авиакомпании сообщили в ответ на запрос журналистов издания telegraf.

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В польской авиакомпании LOT заявили, что стремятся восстановить первые регулярные рейсы как можно быстрее, но только при следующих условиях:

при условии стабильного прекращения огня;

одобрения властями открытия украинского воздушного пространства;

подтверждения внутренних аудитов высоких стандартов безопасности/качества услуг украинских партнеров.

Авиаперевозчик отмечает, что окончательное решение о возобновлении рейсов будет зависеть также от получения положительной рекомендации от EASA (Европейское агентство по безопасности полетов).

"Мы ожидаем, что, как и другим европейским авиакомпаниям, нам понадобится около 6 недель на эту подготовку", — добавляют в LOT.

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