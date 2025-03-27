Польська авіакомпанія повернеться в Україну

Польський авіаперевізник планує відновити польоти з Одеси
Польська авіакомпанія LOT невдовзі планує повернутися в Україну. За словами її представників, там вже проводять внутрішню підготовку до відновлення польотів з Одеси.
Про це представники авіакомпанії повідомили у відповідь на запит журналістів видання telegraf.
За яких умов відновлять польоти
У польській авіакомпанії LOT заявили, що прагнуть відновити перші регулярні рейси якнайшвидше, але лише за наступних умов:
- за умови стабільного припинення вогню;
- схвалення владою відкриття українського повітряного простору;
- підтвердження внутрішніх аудитів найвищих стандартів безпеки/якості послуг українських партнерів.
Авіаперевізник зазначає, що остаточне рішення про відновлення рейсів залежатиме також від отримання позитивної рекомендації від EASA (Європейське агентство з безпеки польотів).
"Ми очікуємо, що, як і іншим європейським авіакомпаніям, нам знадобиться близько 6 тижнів на цю підготовку", — додають у LOT.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про інтерв'ю пілота поставленого західними партнерами літака. А також про те, чому не можна піднімати смартфон на борту.
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