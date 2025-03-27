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Польський авіаперевізник планує відновити польоти з Одеси

27 березня 2025 15:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Польська авіакомпанія повернеться в Україну
Літак компанії LOT. Фото: LOT
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Польська авіакомпанія LOT невдовзі планує повернутися в Україну. За словами її представників, там вже проводять внутрішню підготовку до відновлення польотів з Одеси.

Про це представники авіакомпанії повідомили у відповідь на запит журналістів видання telegraf.

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У польській авіакомпанії LOT заявили, що прагнуть відновити перші регулярні рейси якнайшвидше, але лише за наступних умов:

  • за умови стабільного припинення вогню;
  • схвалення владою відкриття українського повітряного простору;
  • підтвердження внутрішніх аудитів найвищих стандартів безпеки/якості послуг українських партнерів.

Авіаперевізник зазначає, що остаточне рішення про відновлення рейсів залежатиме також від отримання позитивної рекомендації від EASA (Європейське агентство з безпеки польотів).

"Ми очікуємо, що, як і іншим європейським авіакомпаніям, нам знадобиться близько 6 тижнів на цю підготовку", — додають у LOT.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про інтерв'ю пілота поставленого західними партнерами літака. А також про те, чому не можна піднімати смартфон на борту.

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