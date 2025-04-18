Авиакомпания SkyUp возобновила рейсы из Кишинева в Европу - куда будут направляться самолеты

Самолет компании. Фото: jetphotos

С 18 апреля украинская авиакомпания SkyUp запускает программу регулярных рейсов из соседней Молдовы в популярные европейские направления. Теперь одесситы смогут летать в Европу из аэропорта, который в 160 километрах от нашего города.

Об этом сообщается на сайте компании SkyUp.

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Планы SkyUp

Сегодня SkyUp впервые с 2022 года возобновила регулярные полеты — первые рейсы отправились из Кишинева, где компания базируется. В Париж и Лиссабон самолеты пока не направляются, ведь воздушное пространство этих стран пока для нас закрыто.

"Сегодня запуск регулярных рейсов из Кишинева — это не просто новый этап в работе компании. Это доказательство того, что украинские специалисты и компания способны оставаться частью мировой авиации несмотря ни на что",— заявил гендиректор компании Дмитрий Сероухов.

Полетная программа SkyUp предусматривает регулярные рейсы из Кишинева в 13 городов Европы. Это Париж, Лиссабон, Ницца, Барселона, Аликанте, Пальма-де-Майорка, Ларнака, Афины, Салоники, Ираклион, Берлин, Прага, Стокгольм.

Добавим, компания SkyUp приостановила рейсы еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Напомним, недавно мы писали о приложении, которое помогает находить дешевые рейсы. А также о том, что поляки возобновили авиасообщение с Украиной.