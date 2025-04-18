Выехал из Одессы в Молдову и записал видео

Молдавская граница. Фото иллюстративное: myvin.com

Житель Одессы опубликовал в сети видео, на котором показано, как он нелегально выехал в Молдову после получения приказа о мобилизации в ВСУ. Во время побега мужчина пообщался с жителем приграничного села, который дал ему денег на дорогу.

Видео одессита активно распространяется по соцсетям.

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На кадрах, которые выложил призывник, можно увидеть как он приехал в одно из приграничных сел Одесской области. Украинец попросил у местного жителя стакан воды и предложил ему в обмен евро. Мужчина исполнил его просьбу, однако настоял на том, чтобы он спрятал деньги.

"Пока не спрячешь деньги воды не дам", — сказал одесситу местный житель.

К тому же, местный крестьянин сам дал одесситу немного леев с собой, поскольку у того не было молдавской валюты. В результате уклонист смог перейти границу и попал в соседнюю страну.

Напомним, недавно мы писали об авиарейсах из Кишинева. А также о мужчине, который хотел провезти в Молдову скрытую валюту.