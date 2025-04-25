ЕС закупит средства ПВО против дронов РФ для Молдовы — Санду

Дрон-приманка, найденный в Молдове. Фото: Полиция Молдовы

Молдова получит оборудование, которое поможет защитить территорию страны от российских дронов, залетающих с Одесчины. На эти цели Европейский Союз уже пообещал выделить 60 миллионов евро.

Об этом сообщает Молдавское издание tv8.md, ссылаясь на президента Молдовы Майю Санду.

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Власти Молдовы согласовали с Европейским фондом мира пакет помощи объемом 60 миллионов евро на закупку противодронного оборудования. В Кишиневе отмечают опасность от беспилотников РФ, которые представляют угрозу на только для жизни людей, но и для инфраструктуры страны.

"Благодаря поддержке ЕС мы лучше подготовлены к угрозам, поступающим из-за пределов страны. Мы мирная страна, мы не хотим войны, но мы обязаны защищать свою безопасность, защищать своих граждан, и ЕС инвестирует именно в это фундаментальное право, право каждого гражданина жить в безопасности", — сказала Майя Санду.

Добавим, с начала войны в Украине на территорию Молдовы упали десятки беспилотников или их фрагментов. Последний случай произошел в ночь на 13 февраля, когда россияне массированно атаковали порт Рени. Один дрон — на сельскохозяйственные угодья вблизи села Чумай Тараклейского района, а другой взорвался в поле, неподалеку от Чадыр-Лунги.

Напомним, недавно мы писали об одессите, который смог сбежать в Молдову. А также об авиарейсах из Кишинева.