Ракетоносії РФ у Чорному морі - загроза для Одещини, ВМС України

Російський корабель. Фото ілюстративне: Дзеркало тижня

Росія вивела на патрулювання у Чорне море ракетоносій з "Калібрами" напоготові. У Середземній акваторії наразі також спостерігається присутність декількох військових кораблів РФ.

Про це 24 квітня повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі перебуває 1 військовий корабель Росії, який може випустити до 6 ракет. У Середземне на рейди виведено 4 судна РФ, 2 з яких споряджені 12 "Калібрами". В Азовській акваторії присутності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 2 судна, 1 з яких потім продовжило рух у бік Босфору. До Азовської акваторії не зайшло в інтересах РФ 8 кораблів, 4 з яких рухались зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дронову атаку на Одесу. А також про захист Молдови від безпілотників РФ.