СБУ арестовало российское судно, которое перевозило похищенное украинское зерно

Задержание судна. Фото: Управление СБ Украины в Одесской области

СБУ арестовала судно "теневого" флота РФ, которое вывезло из Крыма 5 тыс. тонн награбленного украинского зерна. Чтобы скрыть перевозку агропродукции, российский сухогруз шел морем под чужим флагом.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.

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Арест судна

Служба безопасности задержала и арестовала судно, которое помогало рашистам похищать украинскую агропродукцию с временно подконтрольных регионов нашего государства. Как установило следствие, этот корабль входил в состав "теневого" флота РФ. По материалам дела, в конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя 5 тыс. тонн пшеницы, которую похитили на оккупированной территории юга Украины. Чтобы скрыть преступление, плавсредство осуществляло незаконный рейд под флагом одной из стран Азии.

"Во время обыска на судне обнаружены документы, навигационное оборудование и другие вещественные доказательства, подтверждающие факты разграбления рашистами украинской агропродукции",— говорится в сообщении СБУ.

После ареста сухогруза, задержания его экипажа продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений РФ и привлечения виновных к ответственности.

На судне. Фото: Управление СБ Украины в Одесской области

Изъятая документация. Фото: Управление СБ Украины в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о продаже российского танкера в Одесской области. А также о том, сколько судов зашло в порты региона.