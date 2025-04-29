Посадовиця міськради на Миколаєвщині працювала на ФСБ РФ та була викрита СБУ

Підозрювана в СБУ. Фото: Служба безпеки України

СБУ затримала посадовицю однієї із міськрад на Миколаївщині, яка допомагала коригувати російські атаки по регіону. Її затримали на робочому місці, жінці загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Подробиці справи

За даними слідства, 57-річна працівниця одного з управлінь Первомайської міськради шпигувала за оборонцями південного регіону. СБУ затримала її, коли фігурантка знаходилася на нараді зі своїм керівництвом та колегами. Жінка намагалася виявити "нові" локації підрозділів ЗСУ, куди вони перемістилися зі своїх стандартних пунктів базування після початку повномасштабної війни. Також під час розвідвилазок агентка фіксувала маршрути руху, кількість та найменування військової техніки, що прямує до передової.

Зібрану інформацію вона "скидала" в шпигунський чат-бот, який адмініструє Сергій Лебедєв (псевдонім "Лохматий"), що переховується у Донецьку. Отримані розвіддані ворожий "адмін" переправляв своїм кураторам одразу з двох російських спецслужб — ФСБ та воєнної розвідки РФ. Відомості окупанти планували використати для підготовки нових серій ракетно-дронових атак Росії по території регіону. Під час обшуків у підозрюваної вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заарештоване СБУ судно тіньового флоту РФ. А також про чоловіка, який кинув гранату в поліцейських.