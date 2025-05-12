Мужчина в Одесской области обворовывал могилы в соседнем селе, его задержала полиция

Одесское кладбище. Фото иллюстративное: Униан

Житель Одесской области воровал мемориальные таблички с могил в соседнем селе и сдавал их как цветной металл. Полицейские быстро разыскали подозреваемого, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции.

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Подробности дела

В полицию поступило сообщение от граждан о том, что на одном из кладбищ Любашевской поселково громады кто-то обокрал захоронения умерших. Правоохранители задокументировали, что исчезли 19 металлических мемориальных табличек, которые были закреплены на крестах, и некоторые элементы металлических ограждений.

По данным следствия, правонарушителем оказался 20-летний безработный житель соседнего села. Молодой человек объяснил, что подыскивал изделия из цветного металла, чтобы сдать их в пункт приема лома и заработать денег. Часть похищенного злоумышленник успел реализовать, а остальное стражи порядка изъяли из его домовладения.

Какое наказание грозит

Молодому человеку сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение предметами, находящимися на могилах). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о пограничнице, которая выпускала мужчин в Молдову за деньги. А также о полицейском, который не задекларировал все свое состояние.