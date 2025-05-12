Чоловік на Одещині обкрадав могили у сусідньому селі, його затримала поліція

Крав у небіжчиків — на Одещині хлопець здавав метал із цвинтарів
Мешканець Одещини крав меморіальні таблички з могил в сусідньому селі та здавав їх як кольоровий метал. Поліцейські швидко розшукали підозрюваного, йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це поввідомляє Головне управління Національної поліції.
Подробиці справи
У поліцію надійшло повідомлення від громадян про те, що на одному з кладовищ Любашівської селищної громади хтось обікрав поховання померлих. Правоохоронці задокументували, що зникли 19 металевих меморіальних табличок, які були закріплені на хрестах, та деякі елементи металевих огорож. З
а даними слідства, правопорушником виявився 20-річний безробітний житель сусіднього села. Молодик пояснив, що підшукував вироби з кольорового металу, щоб здати їх у пункт прийому брухту і заробити грошей. Частину викраденого зловмисник встиг реалізувати, а решту стражі порядку вилучили з його домоволодіння.
Яке покарання загрожує
Молодику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння предметами, що знаходяться на могилах). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про прикордонницю, яка випускала чоловіків у Молдову за гроші. А також про поліцейського, який не задекларував всі свої статки.
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