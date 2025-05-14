Одессит подговорил мужчину предоставить медикам деньги за оформление инвалидности

Задержание фигуранта. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Одессит подговорил мужчину, который планировал получить группу по инвалидности предоставить медикам взятку, чтобы "облегчить" процедуру оформления. В действительности делец хотел оставить себе эти деньги, однако не вышло: правоохранители задержали его во время получения средств.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 57-летний житель Одессы решил заработать денег на знакомом. Подозреваемый узнал, что мужчина планирует пройти лечение, оформить группу инвалидности и пенсионное удостоверение. Делец предложил ему "помощь" в решении его вопроса. Ввел в заблуждение, заверив, что имеет налаженные связи среди должностных лиц медицинских учреждений, и подстрекал через него дать им взятку.

Стоимость "услуг" аферист оценил в восемь тысяч долларов, которые не собирался никому передавать, а планировал использовать на свои нужды. Полицейские задержали фигуранта во время получения им первой части транша в сумме 6500 долларов, которую следователи изъяли в качестве вещественного доказательства. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды и мошенничество). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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