Буллинг в одесском лицее - полиция начала проверку из-за жалобы к обмудсмену

Буллинг в школе. Фото иллюстративное: yes-tm

В Одессе переселенка жалуется на то, что в одном из лицеев травят и бьют ее дочь и берут поборы. Полицейские зарегистрировали сведения и уже начали проверку учебного заведения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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В Одессе переселенка выложила видеообращение к омбудсмену, в котором она жалуется на буллинг в отношении ее дочери-первоклассницы в одном из лицеев города. Женщина утверждает, что ее дочь травят и требуют с нее поборы. И самое главное: все это происходит при участии классного руководителя. Пострадавшая говорит, что обращалась и к руководству учебного заведения, и в департамент образования. Однако всюду ее жалобы проигнорировали, а ребенка после этого снова избили. Автор видео не сдерживает слез и просит помощи у правозащитника.

"Жизнь моего ребенка стала невыносимой. Я не знаю, как бороться и куда идти. Приезжала комиссия из департамента, 2 недели было спокойно, а потом снова то же самое. Я не вытягиваю ни морально, ни физически. На данный момент я на антидепрессантах. Прошу: помогите моему ребенку посещать школу", — говорит женщина в видеообращении.

В полицию женщина не обратилась, но полицейские зарегистрировали данные сведения и начали проверку.

Напомним, недавно мы писали о подрядчике, который заработал на ремонте школы в Одесской области. А также о том, что на юге почти не осталось образовательных учреждений с русским языком.