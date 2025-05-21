В Нацпарке "Тузловские лиманы" новый директор

Нижнеднестровский нацпарк. Фото: Природно-заповедный фонд Украины

Сергея Кубышко уволили с должности директора "Нижнеднестровского Национального парка" в Одесской области. Отныне руководителем руководителем этого учреждения стал Владимир Самсуев.

Об этом сообщила и.о. директора Национального природного парка "Тузловские лиманы" Ирина Выхристюк.

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Приказ об увольнении Сергея Кубышко и назначении на должность директора "Нижнеднестровского Нацпарка" подписала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук. Новый глава уже сегодня должен вступить в свои полномочия. Однако такое решение правительства вызвало волну критики со стороны коллег. В частности, и.о руководителя "Тузловские лиманы" Ирина Выхрыстюк на своей странице в сети Фейсбук раскритиковала столь резкое назначение.

На своей странице в соцсети она раскритиковала решение о назначении Владимира Самсуева. По ее словам, Сергею Кубышко не сообщили заранее о том, что он должен сложить свои полномочия. Кроме того, из-за этого у работников учреждения могут возникнуть сложности с получением заработных плат, отпусков и больничных.

"Вот как у них (министерских) это все получается на бумаге легко и просто — переписал фамилии и все. Даже не сообщили человеку. Просто повели себя как с "отработанным ресурсом". А каким образом работники учреждения получат за май свои скромные заработные платы, а кто и отпускные или больничные? Для многих работников это единственный источник существования", — пишет Ирина Выхрыстюк.

Ирина Выхрыстюк также добавила, что Сергей Кубышко является квалифицированным специалистом и во время его каденции в "Нижнеднестровском парке" произошло улучшение материально-технического обеспечения.

Пост Ирины Выхрыстюк. Фото: скриншот

Приказ Светланы Гринчук. Фото: Ирина Выхрыстюк

Нижнеднестровский Нацпарк

Нижнеднестровский национальный природный парк — природоохранная территория в Украине, в низовьях реки Днестр. Расположен в пределах Белгород-Днестровского и Одесского районов нашего региона. Он был основан 13 ноября 2008 года в соответствии с Указом Президента Украины № 1033. Этот нацпарк входит в десятку лучших заповедных зон страны.

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