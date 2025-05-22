Сейчас нет угрозы наступления со стороны РФ - спикер ВМС Плетенчук

Корабль РФ. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Российские корабли находятся в пункте базирования в Новороссийске, опасаясь атак со стороны ВСУ. Именно поэтому активности врага в акватории Черного моря сейчас нет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

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Подготовки наступления нет

По данным военно-морских сил Украины, россияне всегда могут готовиться к наступательным действиям. Однако пока ВМС не фиксируют никакой угрозы с моря.

"Мы наблюдаем довольно длительное время затишья. Они всегда к чему-то готовятся, но признаков того, что планируется какое-то там массовое применение пока не усматривается", — говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук добавил, что у оккупантов есть всего восемь носителей, которые способны выпустить более 50 ракет. ВМС постоянно отслеживают ситуацию, чтобы быть готовыми к любым изменениям.

Напомним, недавно мы писали о том, что обстрелов портов Одесской области стало меньше. А также о том, почему РФ не выводит свой флот в Черное море.