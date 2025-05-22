Курортний бізнес на Миколаївщині на межі загибелі - Віталій Кім

Курорт на Миколаївщині. Фото ілюстративне: igotoworld

Курортний бізнес у Миколаївській області на межі вимирання, оскільки море не вдасться відкрити для відпочинку. Однак для бажаючих оздоровитися будуть запропоновані деякі альтернативи.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Ранок.LIVE.

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Сезон під загрозою

Курортний бізнес на Миколаєвщині опинивсяся в дуже складному становищі. Незважаючи на спроби відкрити туристичний сезон, технічні труднощі та безпекова ситуація не дозволяють цього зробити. Водночас бази відпочинку з басейнами та внутрішніми водоймами можна буде використовувати. Теж стосується й рекреаційних зон біля лиманів та річок. Однак підприємцямце сильно не допоможе

"Багато підприємств залишаються без доходів вже третій рік, а їм ще треба платити податки і якось охороняти свої об'єкти. Вони знаходяться в тій зоні, де постійно ідуть обстріли Ми не зможемо відкрити туристичний сезон", — каже очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Віталій Кім додав, що комісія, на якій мали вирішити цю проблему збиралася двічі та обидва рази чиновники підходили до висновку, що відкрити море не вдасться.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відповідь Миколаївської ОВА на офіційний запит Новини.LIVE щодо того, чи буде відкритий курурт у селі Коблево. А також про те, що одеська Затока для цивільних поки зачинена.