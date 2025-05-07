Главного врача МСЭК в Николаеве взяли под стражу за содействие уклонистам

Подозреваемая в суде. Фото: Центральный суд районного суда Николаева

Центральный районный суд Николаева взял под стражу для бывшую и.о. главного врача областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК). Чиновницу подозревают в содействии уклонению от мобилизации и ложном декларировании.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

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Подробности дела

По данным следствия, летом 2024 года экс-руководительница МСЭК, которая в тот период еще находилась в должности, дала указание нескольким сотрудникам по рассмотрению медицинских документов одного из военнообязанных. Ее подчиненные должны были утвердить заведомо ложный акт осмотра, который бы предоставил призывнику возможность избежать мобилизации. В дальнейшем мужчине был установлен статус инвалида 3-й группы, что дало ему право пользоваться правом на отсрочку и получать соответствующие выплаты от государства. Кроме этого, подозреваемая не задекларировала квартиру в Одессе, стоимостью 2 538 870 гривен.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.27 ч.1 ст.366, ч.1 ст.366-2 УК Украины (внесение ложных сведений в декларацию и содействие уклонению от мобилизации). Ей грозит от 5 до 8 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о новом главе мобилизационного департамента горсовета. А также о мужчине, который покусал полицейского.