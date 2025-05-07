Головного лікаря МСЕК у Миколаєві взяли під варту через сприяння ухилянтам

Підозрювана у суді. Фото: Центральний суд районного суду Миколаєва

Центральний районний суд Миколаєва взяв під варту колишню в.о. головного лікаря обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК). Посадовицю підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації та неправдивому декларуванні.

Про це повідомила пресслужба Центрального районного суду Миколаєва.

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Подробиці справи

За даними слідства, влітку 2024 року екскерівниця МСЕК, яка в той період ще перебувала на посаді, надала вказівку кільком співробітникам щодо розгляду медичних документів одного з військовозобов’язаних. Її підлеглі мали затвердити завідомо неправдивий акт огляду, який би надав призовнику можливість уникнути мобілізації. В подальшому чоловіку було встановлено статус інваліда 3-ї групи, що надало йому право користуватися правом на відстрочку та отримувати відповідні виплати від держави. Окрім цього, підозрювана не задекларувала квартиру в Одесі вартістю 2 538 870 гривень.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.27 ч.1 ст.366, ч.1 ст.366-2 КК України (внесення неправдивих відомостей у декларацію та сприяння ухиленню від мобілізації). Їй загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нового очільника мобілізаційного департаменту міськради. А також про чоловіка, який покусав поліцейського.