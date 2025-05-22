Водопровод в Николаеве достроят до конца лета 2025 года - Виталий Ким

Человек набирает воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

До конца лета в Николаеве завершится строительство водопровода, поэтому город наконец получит питьевую воду. Однако привлечь к этому проекту международных партнеров не удалось из-за нехватки времени.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Ранок.LIVE.

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После длительной водной блокады в Николаеве завершается масштабный проект по восстановлению водоснабжения. Было 2 варианта финансирования строительства водопровода и очистных сооружений: через Международный инвестиционный банк и за счет государственного бюджета. Однако чтобы сделать это при поддержке партнеров, необходимо было бы выделить много времени из-за длительных процедур выделения средств. Поэтому сооружения будут строить за деньги налогоплательщиков



"Через Международный инвестиционный банк это было бы проектирование в течение года-полутора, экспертизы, выводы. В целом это составило бы условно 2 — 3 года. За государственный счет это произойдет в течение 6 — 8 месяцев",— говорит глава Николаевской ОВА Виталий Ким

Завершить все работы по строительству водопровода и очистных сооружений планируют в конце лета этого года.

Напомним, недавно мы писали о том, что туристический сезон в Николаевской области под угрозой. А также о том, что обстрелов этого региона стало меньше.