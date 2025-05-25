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Ціни на світло — хто з одеситів платитиме у червні менше

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Дата публікації: 25 травня 2025 17:12
Тариф на електроенергію з 1 червня 2025 в Одесі
Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

У червні ціна на електроенергію для одеситів залишиться стабільною. Уряд продовжив дію чинного тарифу ще на п’ять місяців, до кінця жовтня. Це означає, що у платіжках за світло несподіванок не буде. Окрім цього, у кого встановлений двозонний лічильник, й надалі платитимуть менше. 

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за електроенергію у червні. 

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З 1 червня тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів, продовживши його дію до 31 жовтня 2025 року.

Для одеситів це означає, що влітку й на початку осені платити доведеться стільки ж, як і в попередні місяці. Уряд поки не планує змінювати ціни — принаймні до листопада.

Яка ціна для двозонного лічильника

Але є приємний бонус для тих, хто встановив двозонний лічильник. Згідно з чинними умовами, вартість електроенергії вночі (з 23:00 до 07:00) складає лише 2,16 грн за кіловат-годину. Це вдвічі дешевше за стандартний тариф, тому нічне користування побутовими приладами — хороший спосіб заощадити.

Таким чином, ситуація зі світлом у червні прогнозована: одесити платитимуть за звичним тарифом, а хто розумно споживає — ще й зменшить витрати.

Нагадаємо, у червні великі мобільні оператори не планують нових підвищень цін. Також ми писали, що після закінчення війни варто очікувати на збільшення рахунків до 50 відсотків на гарячу воду

тарифи Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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