Тариф на електроенергію з 1 червня 2025 в Одесі

Ціни на світло — хто з одеситів платитиме у червні менше
У червні ціна на електроенергію для одеситів залишиться стабільною. Уряд продовжив дію чинного тарифу ще на п’ять місяців, до кінця жовтня. Це означає, що у платіжках за світло несподіванок не буде. Окрім цього, у кого встановлений двозонний лічильник, й надалі платитимуть менше.
Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за електроенергію у червні.
Ціна електроенергії в Одесі
З 1 червня тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів, продовживши його дію до 31 жовтня 2025 року.
Для одеситів це означає, що влітку й на початку осені платити доведеться стільки ж, як і в попередні місяці. Уряд поки не планує змінювати ціни — принаймні до листопада.
Яка ціна для двозонного лічильника
Але є приємний бонус для тих, хто встановив двозонний лічильник. Згідно з чинними умовами, вартість електроенергії вночі (з 23:00 до 07:00) складає лише 2,16 грн за кіловат-годину. Це вдвічі дешевше за стандартний тариф, тому нічне користування побутовими приладами — хороший спосіб заощадити.
Таким чином, ситуація зі світлом у червні прогнозована: одесити платитимуть за звичним тарифом, а хто розумно споживає — ще й зменшить витрати.
Нагадаємо, у червні великі мобільні оператори не планують нових підвищень цін. Також ми писали, що після закінчення війни варто очікувати на збільшення рахунків до 50 відсотків на гарячу воду.
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