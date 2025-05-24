Відключення світла в Одесі 25 травня — що відомо

Одеський Пасаж. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області 25 травня не планують відключати електроенергію за графіками. Водночас енергетики продовжують ремонти пошкодженої енергетичної інфраструктури в різних регіонах. Мешканців просять економно користуватись світлом, щоб уникнути перевантажень.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Фахівці закликають одеситів економити електроенергію, особливо у вечірні години, щоб система витримала навантаження.

Нагадаємо, в Одесі відключили воду в кількох районах через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Також ми писали, що через холодну весну та проблеми з зимівлею бджіл на Одещині очікують суттєве зростання цін на мед.