Ціни на мед зростуть — урожай в Одеській області під загрозою

Мед на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

Мед у цьому році може стати розкішшю. Через холодну весну та проблеми з зимівлею бджіл на Одещині очікують суттєве зниження врожаю. Продавці вже зараз готують покупців до зростання цін.

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли бджолярі.

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Мед в Одесі дорожчає

Новий мед ще не з’явився, а старий — стрімко дорожчає. На ринку в Одесі продавчиня, яка вже багато років продає продукцію власної пасіки, каже, що таких невтішних прогнозів не пам’ятає давно.

"Я на цьому ринку торгую дуже давно, меду в цьому році не буде. Бувають такі роки, коли акація померзла — і все. Тому ціна буде зростати", — пояснює вона.

Проблеми через погоду

Жінка розповідає, що проблеми почались ще взимку. Частина бджолярів втратила рої через неякісні ліки та недостатню підготовку до холодів. Хоч у деяких господарствах бджоли й вижили, весна внесла свої корективи — знову вдарили морози.

"Весна — погана. Холодно, акація померзла, рапс підмерз. Меду поки що ні у кого не буде. І це все вплине на ціни", — каже продавчиня.

Скільки коштує мед на одеських ринках

Зазначимо, що свіжого меду на прилавках ще немає, а торішній подорожчав: баночка у пів літра коштує 100 гривень. Ба більше, продавчиня каже, що якщо ж ранній акацієвий мед з’явиться, то за нього доведеться викласти щонайменше 250 гривень.

"У тому році акація була 200 гривень півлітра. У цьому буде 250 точно", — додає жінка.

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