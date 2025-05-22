Ціни на Новому ринку в Одесі у травні 2025 — скільки коштує черешня, полуниця і горох

Люди на "Новому базарі" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Цього року тепло не поспішає до нас, як наслідок і немає доступних цін на свіжі фрукти, ягоди та овочі. Із запізненням все з'являється на прилавках, але лише вартість, м'яко кажучи, вражає. Вітаміни нині далеко не всім по кишені. Ба більше, подорожчали й овочі, які вдалося зберегти з минулого року. Тим самим ще сильніше вдаривши по гаманцях одеситів.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на ринок, щоб подивитися, які ціни цього тижня та які продукти в Одесі зараз — "на вагу золота".

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Овочі на "Новому базарі"

Попри те, що весна вже в розпалі, дешевих овочів поки не варто чекати. Навпаки — деякі продукти навіть подорожчали, зокрема збережені з осені. Водночас на ринку з’являється свіжа городина нового врожаю — її одразу впізнають за яскравими кольорами, ніжною текстурою і високою ціною. Продавці пояснюють: погода підвела, дощів було багато, тож ранні овочі виросли в меншій кількості.

"Капуста стара подорожчала, бо зберігається в холодильниках. Молода капуста вже по 50 гривень сьогодні. Щодо помідорів: з закордонних це 100–120, місцеві помідорки смачні, проте дорожчі — 130–150, і найдорожчі — це уманські — по 300 гривень. Усе залежить від врожаю. Через погоду його не так і багато. Тому такі ціни", — каже продавчиня Галина.

Продавчиня Галина про вартість овочів. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Картопля молода — від 100 до 160 грн/кг

від 100 до 160 грн/кг Морква — 60 грн/кг

60 грн/кг Молода морква — 100 грн/кг

100 грн/кг Буряк — 50 грн/кг

50 грн/кг Молодий буряк — 100 грн/кг

100 грн/кг Цибуля — 40 грн/кг

40 грн/кг Капуста — 75 грн/кг

75 грн/кг Молода капуста — 50 грн/кг

50 грн/кг Цвітна капуста — 100 грн/кг

100 грн/кг Броколі — 180 грн/кг

180 грн/кг Кабачок — 80 грн/кг

80 грн/кг Баклажани — 150 грн/кг

150 грн/кг Огірки — від 70 до 250 грн/кг

від 70 до 250 грн/кг Помідори — від 100 до 300 грн/кг

від 100 до 300 грн/кг Перець — 250 грн/кг

250 грн/кг Молодий горох — 300 грн/кг

300 грн/кг Гриби шампіньйони — від 120 до 130 грн/кг

від 120 до 130 грн/кг Гриби гливи — 150 грн/кг

Прилавок з овочами. Фото: Новини.LIVE

Горох на "Новому базарі" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

На фруктових рядах — яскраво, ароматно і дуже дорого. Весняно-літні ягоди лише починають з’являтися, і поки що це здебільшого імпорт: черешня з Іспанії, абрикоси з Туреччини, полуниця з плівкових теплиць. Усе це — краса й вітаміни, але за чималі гроші. Найдорожча — черешня, яка б’є цінові рекорди цього травня.

"Черешня Іспанія у нас була в продажі. Приїхала нова поставка, нова ціна. Була Греція по 1500, а Іспанія — в Іспанії 500, у нас вона 800 гривень, дорожча через доставку. Хто брав, приходить, дзвонить, замовляє ще. Лоточок 800 грамів — 700 гривень. Хто бажає", — розповіла продавчиня Галина.

Черешня на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Яблука — від 70 до 100 грн/кг

від 70 до 100 грн/кг Груші — від 150 до 170 грн/кг

від 150 до 170 грн/кг Банан — від 100 до 200 грн/кг

від 100 до 200 грн/кг Виноград — 300 грн/кг

300 грн/кг Абрикоса — від 200 до 350 грн/кг

від 200 до 350 грн/кг Персики — 350 грн/кг

350 грн/кг Лохина — 1000 грн/кг

1000 грн/кг Полуниця — від 180 грн/кг

від 180 грн/кг Ананас — 300 грн/шт

300 грн/шт Ківі королівське — 600 грн/кг

600 грн/кг Черешня — від 800 до 1500 грн/кг

Асортимент полуниці на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість меду

Поки більшість продуктів уже "в полі зору", мед — ще в очікуванні сезону. Новий урожай з’явиться не раніше червня, а поки що на прилавках — торішні запаси. Попри це, ціна вже починає зростати. Пасічники кажуть: бджоли через весняні примхи працюють менш активно, а акація зацвіла з запізненням.

"Ціна на мед буде зростати. Поки що минулорічний мед коштує 100 гривень за півлітрову баночку, а свіжого ще немає. Минулого року акація була по 200 гривень, у цьому буде вже 250. Меду буде дуже мало", — прогнозує продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про вартість меду. Фото: Новини.LIVE

Мед — 100 грн/750гр

Мед на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Риба на "Новому базарі"

На рибному ряду — звичне для Одеси розмаїття. Філе коропа, карась, судак, бичок — усе свіже, охолоджене, з доставкою з лиманів або рибних господарств. Тут усе стабільно: одесити купують рибу регулярно, хай навіть невеликими порціями.

"Сьогодні у нас філе короп — 300 гривень, судачок — 350, карась — 150, севрюга — 800. Люди ходять, адже їсти, звичайно, завжди хочуть. Тому, помаленьку працюємо", — розповіла продавчиня Юлія.

Продавчиня Юлія про асортимент риби. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби:

Філе коропа — 300 грн/кг

300 грн/кг Карась — 150 грн/кг

150 грн/кг Севрюга — 800 грн/кг

800 грн/кг Дунайка — 280 грн/кг

280 грн/кг Судак — 350 грн/кг

350 грн/кг Бичок — 350 грн/кг

350 грн/кг Тюлька — 200 грн/кг

200 грн/кг Креветка — 350 грн/кг

Риба на прилавку на базарі. Фото: Новини.LIVE

"Новий Базар" цього травня — справжній зріз реальності. З одного боку — достаток, з іншого — обережність. Продавці привозять найкраще, що можуть знайти, але й розуміють: зараз важко всім. Люди купують небагато, але хочуть смачного і свіжого. І навіть попри високі ціни — в Одесі ринки залишаються місцем, де відчувається життя, рух і смак справжньої весни.

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