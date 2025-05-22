Цены на Новом рынке в Одессе в мае 2025 — сколько стоит черешня, клубника и горох

Люди на "Новом базаре" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В этом году тепло не спешит к нам, как следствие и нет доступных цен на свежие фрукты, ягоды и овощи. С опозданием все появляется на прилавках, но только стоимость, мягко говоря, поражает. Витамины нынче далеко не всем по карману. Более того, подорожали и овощи, которые удалось сохранить с прошлого года. Тем самым еще сильнее ударив по кошелькам одесситов.

Журналисты Новини.LIVE отправились на рынок, чтобы посмотреть, какие цены на этой неделе и какие продукты в Одессе сейчас — "на вес золота".

Реклама

Читайте также:

Овощи на "Новом базаре"

Несмотря на то, что весна уже в разгаре, дешевых овощей пока не стоит ждать. Наоборот — некоторые продукты даже подорожали, в частности сохраненные с осени. В то же время на рынке появляется свежие овощи нового урожая — их сразу узнают по ярким цветам, нежной текстуре и высокой цене. Продавцы объясняют: погода подвела, дождей было много, поэтому ранние овощи выросли в меньшем количестве.

"Капуста старая подорожала, потому что хранится в холодильниках. Молодая капуста уже по 50 гривен сегодня. По помидорам: из зарубежных это 100-120, местные помидоры вкусные, однако дороже — 130-150, и самые дорогие — это уманские — по 300 гривен. Все зависит от урожая. Из-за погоды его не так и много. Поэтому такие цены", — говорит продавщица Галина.

Продавщица Галина о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель молодой — от 100 до 160 грн/кг

от 100 до 160 грн/кг Морковь — 60 грн/кг

60 грн/кг Молодая морковь — 100 грн/кг

100 грн/кг Свекла — 50 грн/кг

50 грн/кг Молодая свекла — 100 грн/кг

100 грн/кг Лук — 40 грн/кг

40 грн/кг Капуста — 75 грн/кг

75 грн/кг Молодая капуста — 50 грн/кг

50 грн/кг Цветная капуста — 100 грн/кг

100 грн/кг Брокколи — 180 грн/кг

180 грн/кг Кабачок — 80 грн/кг

80 грн/кг Баклажаны — 150 грн/кг

150 грн/кг Огурцы — от 70 до 250 грн/кг

от 70 до 250 грн/кг Помидоры — от 100 до 300 грн/кг

от 100 до 300 грн/кг Перец — 250 грн/кг

250 грн/кг Молодой горох — 300 грн/кг

300 грн/кг Грибы шампиньоны — от 120 до 130 грн/кг

от 120 до 130 грн/кг Грибы вешенки — 150 грн/кг

Прилавок с овощами. Фото: Новини.LIVE

Горох на "Новом базаре" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

На фруктовых рядах — ярко, ароматно и очень дорого. Весенне-летние ягоды только начинают появляться, и пока это в основном импорт: черешня из Испании, абрикосы из Турции, клубника из пленочных теплиц. Все это — красота и витамины, но за немалые деньги. Самая дорогая — черешня, которая бьет ценовые рекорды этого мая.

"Черешня Испания у нас была в продаже. Приехала новая поставка, новая цена. Была Греция по 1500, а Испания — в Испании 500, у нас она 800 гривен, дороже из-за доставки. Кто брал, приходит, звонит, заказывает еще. Лоточок 800 граммов — 700 гривен. Кто желает", — рассказала продавщица Галина.

Черешня на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Яблоки — от 70 до 100 грн/кг

от 70 до 100 грн/кг Груши — от 150 до 170 грн/кг

от 150 до 170 грн/кг Банан — от 100 до 200 грн/кг

от 100 до 200 грн/кг Виноград — 300 грн/кг

300 грн/кг Абрикоса — от 200 до 350 грн/кг

от 200 до 350 грн/кг Персики — 350 грн/кг

350 грн/кг Голубика — 1000 грн/кг

1000 грн/кг Клубника — от 180 грн/кг

от 180 грн/кг Ананас — 300 грн/шт

300 грн/шт Киви королевское — 600 грн/кг

600 грн/кг Черешня — от 800 до 1500 грн/кг

Ассортимент клубники на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость меда

Пока большинство продуктов уже "в поле зрения", мед — еще в ожидании сезона. Новый урожай появится не раньше июня, а пока на прилавках — прошлогодние запасы. Несмотря на это, цена уже начинает расти. Пасечники говорят: пчелы из-за весенних капризов работают менее активно, а акация зацвела с опозданием.

"Цена на мед будет расти. Пока что прошлогодний мед стоит 100 гривен за пол литровую баночку, а свежего еще нет. В прошлом году акация была по 200 гривен, в этом будет уже 250. Меда будет очень мало", — прогнозирует продавщица Елена.

Продавщица Елена о стоимости меда. Фото: Новини.LIVE

Мед — 100 грн/750гр

Мед на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Рыба на "Новом базаре"

На рыбном ряду — привычное для Одессы разнообразие. Филе карпа, карась, судак, бычок — все свежее, охлажденное, с доставкой из лиманов или рыбных хозяйств. Здесь все стабильно: одесситы покупают рыбу регулярно, пусть даже небольшими порциями.

"Сегодня у нас филе карп — 300 гривен, судачок — 350, карась — 150, севрюга — 800. Люди ходят, ведь кушать, конечно, всегда хотят. Поэтому, потихоньку работаем", — рассказала продавщица Юлия.

Продавщица Юлия об ассортименте рыбы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

Филе карпа — 300 грн/кг

300 грн/кг Карась — 150 грн/кг

150 грн/кг Севрюга — 800 грн/кг

800 грн/кг Дунайка — 280 грн/кг

280 грн/кг Судак — 350 грн/кг

350 грн/кг Бычок — 350 грн/кг

350 грн/кг Тюлька — 200 грн/кг

200 грн/кг Креветка — 350 грн/кг

Рыба на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

"Новый Базар" в этом мае — настоящий срез реальности. С одной стороны — изобилие, с другой — осторожность. Продавцы привозят лучшее, что могут найти, но и понимают: сейчас трудно всем. Люди покупают немного, но хотят вкусного и свежего. И даже несмотря на высокие цены — в Одессе рынки остаются местом, где чувствуется жизнь, движение и вкус настоящей весны.

Ранее мы писали об актуальных скидках в АТБ. А также о том, как подорожание фруктов и овощей повлияло на людей в Одессе.