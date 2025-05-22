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Горох, черешня и клубника — цены на одесском Новом базаре

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Дата публикации 22 мая 2025 19:46
Цены на Новом рынке в Одессе в мае 2025 — сколько стоит черешня, клубника и горох
Люди на "Новом базаре" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В этом году тепло не спешит к нам, как следствие и нет доступных цен на свежие фрукты, ягоды и овощи. С опозданием все появляется на прилавках, но только стоимость, мягко говоря, поражает. Витамины нынче далеко не всем по карману. Более того, подорожали и овощи, которые удалось сохранить с прошлого года. Тем самым еще сильнее ударив по кошелькам одесситов.

Журналисты Новини.LIVE отправились на рынок, чтобы посмотреть, какие цены на этой неделе и какие продукты в Одессе сейчас  "на вес золота".

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Овощи на "Новом базаре"

Несмотря на то, что весна уже в разгаре, дешевых овощей пока не стоит ждать. Наоборот  некоторые продукты даже подорожали, в частности сохраненные с осени. В то же время на рынке появляется свежие овощи нового урожая их сразу узнают по ярким цветам, нежной текстуре и высокой цене. Продавцы объясняют: погода подвела, дождей было много, поэтому ранние овощи выросли в меньшем количестве.

"Капуста старая подорожала, потому что хранится в холодильниках. Молодая капуста уже по 50 гривен сегодня. По помидорам: из зарубежных это 100-120, местные помидоры вкусные, однако дороже 130-150, и самые дорогие — это уманские — по 300 гривен. Все зависит от урожая. Из-за погоды его не так и много. Поэтому такие цены",  говорит продавщица Галина.

Продавчиня Галина про вартість овочів
Продавщица Галина о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Картофель молодой  от 100 до 160 грн/кг
  • Морковь 60 грн/кг
  • Молодая морковь  100 грн/кг
  • Свекла  50 грн/кг
  • Молодая свекла  100 грн/кг
  • Лук  40 грн/кг
  • Капуста 75 грн/кг
  • Молодая капуста 50 грн/кг
  • Цветная капуста  100 грн/кг
  • Брокколи  180 грн/кг
  • Кабачок  80 грн/кг
  • Баклажаны  150 грн/кг
  • Огурцы  от 70 до 250 грн/кг
  • Помидоры  от 100 до 300 грн/кг
  • Перец 250 грн/кг
  • Молодой горох  300 грн/кг
  • Грибы шампиньоны  от 120 до 130 грн/кг
  • Грибы вешенки 150 грн/кг
Прилавок з овочами
Прилавок с овощами. Фото: Новини.LIVE
горох на "Новому базарі"
Горох на "Новом базаре" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

На фруктовых рядах  ярко, ароматно и очень дорого. Весенне-летние ягоды только начинают появляться, и пока это в основном импорт: черешня из Испании, абрикосы из Турции, клубника из пленочных теплиц. Все это красота и витамины, но за немалые деньги. Самая дорогая  черешня, которая бьет ценовые рекорды этого мая.

"Черешня Испания у нас была в продаже. Приехала новая поставка, новая цена. Была Греция по 1500, а Испания — в Испании 500, у нас она 800 гривен, дороже из-за доставки. Кто брал, приходит, звонит, заказывает еще. Лоточок 800 граммов — 700 гривен. Кто желает",  рассказала продавщица Галина.

Черешня на прилавку
Черешня на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

  • Яблоки  от 70 до 100 грн/кг
  • Груши  от 150 до 170 грн/кг
  • Банан  от 100 до 200 грн/кг
  • Виноград  300 грн/кг
  • Абрикоса от 200 до 350 грн/кг
  • Персики  350 грн/кг
  • Голубика  1000 грн/кг
  • Клубника  от 180 грн/кг
  • Ананас  300 грн/шт
  • Киви королевское  600 грн/кг
  • Черешня  от 800 до 1500 грн/кг
Асортимент полуниці
Ассортимент клубники на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость меда

Пока большинство продуктов уже "в поле зрения", мед — еще в ожидании сезона. Новый урожай появится не раньше июня, а пока на прилавках  прошлогодние запасы. Несмотря на это, цена уже начинает расти. Пасечники говорят: пчелы из-за весенних капризов работают менее активно, а акация зацвела с опозданием.

"Цена на мед будет расти. Пока что прошлогодний мед стоит 100 гривен за пол литровую баночку, а свежего еще нет. В прошлом году акация была по 200 гривен, в этом будет уже 250. Меда будет очень мало",  прогнозирует продавщица Елена.

Продавчиня Олена про вартість меду
Продавщица Елена о стоимости меда. Фото: Новини.LIVE
  • Мед  100 грн/750гр
Мед на прилавку
Мед на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Рыба на "Новом базаре"

На рыбном ряду  привычное для Одессы разнообразие. Филе карпа, карась, судак, бычок все свежее, охлажденное, с доставкой из лиманов или рыбных хозяйств. Здесь все стабильно: одесситы покупают рыбу регулярно, пусть даже небольшими порциями.

"Сегодня у нас филе карп — 300 гривен, судачок — 350, карась — 150, севрюга  800. Люди ходят, ведь кушать, конечно, всегда хотят. Поэтому, потихоньку работаем",  рассказала продавщица Юлия.

Продавчиня Юлія про асортимент риби
Продавщица Юлия об ассортименте рыбы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

  • Филе карпа 300 грн/кг
  • Карась 150 грн/кг
  • Севрюга 800 грн/кг
  • Дунайка  280 грн/кг
  • Судак  350 грн/кг
  • Бычок 350 грн/кг
  • Тюлька  200 грн/кг
  • Креветка  350 грн/кг
Риба на прилавку базару.
Рыба на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

"Новый Базар" в этом мае  настоящий срез реальности. С одной стороны изобилие, с другой  осторожность. Продавцы привозят лучшее, что могут найти, но и понимают: сейчас трудно всем. Люди покупают немного, но хотят вкусного и свежего. И даже несмотря на высокие цены  в Одессе рынки остаются местом, где чувствуется жизнь, движение и вкус настоящей весны.

Ранее мы писали об актуальных скидках в АТБ. А также о том, как подорожание фруктов и овощей повлияло на людей в Одессе.

Одесса фрукты овощи Новости Одессы горох черешня цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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