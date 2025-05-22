Цены на Новом рынке в Одессе в мае 2025 — сколько стоит черешня, клубника и горох

Горох, черешня и клубника — цены на одесском Новом базаре
В этом году тепло не спешит к нам, как следствие и нет доступных цен на свежие фрукты, ягоды и овощи. С опозданием все появляется на прилавках, но только стоимость, мягко говоря, поражает. Витамины нынче далеко не всем по карману. Более того, подорожали и овощи, которые удалось сохранить с прошлого года. Тем самым еще сильнее ударив по кошелькам одесситов.
Журналисты Новини.LIVE отправились на рынок, чтобы посмотреть, какие цены на этой неделе и какие продукты в Одессе сейчас — "на вес золота".
Овощи на "Новом базаре"
Несмотря на то, что весна уже в разгаре, дешевых овощей пока не стоит ждать. Наоборот — некоторые продукты даже подорожали, в частности сохраненные с осени. В то же время на рынке появляется свежие овощи нового урожая — их сразу узнают по ярким цветам, нежной текстуре и высокой цене. Продавцы объясняют: погода подвела, дождей было много, поэтому ранние овощи выросли в меньшем количестве.
"Капуста старая подорожала, потому что хранится в холодильниках. Молодая капуста уже по 50 гривен сегодня. По помидорам: из зарубежных это 100-120, местные помидоры вкусные, однако дороже — 130-150, и самые дорогие — это уманские — по 300 гривен. Все зависит от урожая. Из-за погоды его не так и много. Поэтому такие цены", — говорит продавщица Галина.
Стоимость овощей
- Картофель молодой — от 100 до 160 грн/кг
- Морковь — 60 грн/кг
- Молодая морковь — 100 грн/кг
- Свекла — 50 грн/кг
- Молодая свекла — 100 грн/кг
- Лук — 40 грн/кг
- Капуста — 75 грн/кг
- Молодая капуста — 50 грн/кг
- Цветная капуста — 100 грн/кг
- Брокколи — 180 грн/кг
- Кабачок — 80 грн/кг
- Баклажаны — 150 грн/кг
- Огурцы — от 70 до 250 грн/кг
- Помидоры — от 100 до 300 грн/кг
- Перец — 250 грн/кг
- Молодой горох — 300 грн/кг
- Грибы шампиньоны — от 120 до 130 грн/кг
- Грибы вешенки — 150 грн/кг
Фрукты на базаре
На фруктовых рядах — ярко, ароматно и очень дорого. Весенне-летние ягоды только начинают появляться, и пока это в основном импорт: черешня из Испании, абрикосы из Турции, клубника из пленочных теплиц. Все это — красота и витамины, но за немалые деньги. Самая дорогая — черешня, которая бьет ценовые рекорды этого мая.
"Черешня Испания у нас была в продаже. Приехала новая поставка, новая цена. Была Греция по 1500, а Испания — в Испании 500, у нас она 800 гривен, дороже из-за доставки. Кто брал, приходит, звонит, заказывает еще. Лоточок 800 граммов — 700 гривен. Кто желает", — рассказала продавщица Галина.
Стоимость фруктов:
- Яблоки — от 70 до 100 грн/кг
- Груши — от 150 до 170 грн/кг
- Банан — от 100 до 200 грн/кг
- Виноград — 300 грн/кг
- Абрикоса — от 200 до 350 грн/кг
- Персики — 350 грн/кг
- Голубика — 1000 грн/кг
- Клубника — от 180 грн/кг
- Ананас — 300 грн/шт
- Киви королевское — 600 грн/кг
- Черешня — от 800 до 1500 грн/кг
Стоимость меда
Пока большинство продуктов уже "в поле зрения", мед — еще в ожидании сезона. Новый урожай появится не раньше июня, а пока на прилавках — прошлогодние запасы. Несмотря на это, цена уже начинает расти. Пасечники говорят: пчелы из-за весенних капризов работают менее активно, а акация зацвела с опозданием.
"Цена на мед будет расти. Пока что прошлогодний мед стоит 100 гривен за пол литровую баночку, а свежего еще нет. В прошлом году акация была по 200 гривен, в этом будет уже 250. Меда будет очень мало", — прогнозирует продавщица Елена.
- Мед — 100 грн/750гр
Рыба на "Новом базаре"
На рыбном ряду — привычное для Одессы разнообразие. Филе карпа, карась, судак, бычок — все свежее, охлажденное, с доставкой из лиманов или рыбных хозяйств. Здесь все стабильно: одесситы покупают рыбу регулярно, пусть даже небольшими порциями.
"Сегодня у нас филе карп — 300 гривен, судачок — 350, карась — 150, севрюга — 800. Люди ходят, ведь кушать, конечно, всегда хотят. Поэтому, потихоньку работаем", — рассказала продавщица Юлия.
Стоимость рыбы:
- Филе карпа — 300 грн/кг
- Карась — 150 грн/кг
- Севрюга — 800 грн/кг
- Дунайка — 280 грн/кг
- Судак — 350 грн/кг
- Бычок — 350 грн/кг
- Тюлька — 200 грн/кг
- Креветка — 350 грн/кг
"Новый Базар" в этом мае — настоящий срез реальности. С одной стороны — изобилие, с другой — осторожность. Продавцы привозят лучшее, что могут найти, но и понимают: сейчас трудно всем. Люди покупают немного, но хотят вкусного и свежего. И даже несмотря на высокие цены — в Одессе рынки остаются местом, где чувствуется жизнь, движение и вкус настоящей весны.
Ранее мы писали об актуальных скидках в АТБ. А также о том, как подорожание фруктов и овощей повлияло на людей в Одессе.
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