В Одесі ціни на овочі та фрукти виросли вдвічі або зросли — що кажуть одесити

Люди вибирають продукти на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

У травні ціни на фрукти й овочі зросли щонайменше на 2,5%. Для багатьох українців це стало ще одним випробуванням у щоденному побуті. Продуктовий кошик дорожчає вже не місяцями, а буквально тижнями — і відчутно б’є по кишені, особливо для родин із дітьми, пенсіонерів та тих, хто орієнтується на здорове харчування.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з мешканцями Одеси, щоб дізнатися, як вони пристосовуються до подорожчання та чи змінюють через це свої споживчі звички.

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Підвищення цін на продукти

Для частини українців вміння не знижувати планку в повсякденному житті стало принциповим вибором. Люди, які пройшли через складні роки повномасштабної війни, втрат і тривоги, відмовляються економити на собі — принаймні психологічно. Іноді можливість купити улюблене яблуко чи черешню — це не про харчування, а про відчуття контролю над життям.

"Я купляю те, що я хочу, тому що я вважаю, що якщо купляти менше — від того мене життя не поміняється. Чому я маю себе в чомусь обмежувати, якщо я можу купити собі те, що я хочу", — каже Вікторія.

Одеситка Вікторія про підвищення цін на продукти. Фото: Новини.LIVE

Усе для дітей

Є сім'ї, де питання купівлі овочів і фруктів набуває особливого значення. Там, де зростає дитина, раціон — це не просто набір продуктів, а питання здоров’я й майбутнього. У таких родинах дорослі часто відмовляються від кращого, щоб забезпечити дитині належне харчування. Збалансований раціон для малечі — пріоритет, навіть якщо на батьківський стіл потрапляє лише найдешевше.

"Взагалі дуже тяжко, тому що маємо дитину і дитина потребує нормального харчування. Ми часто на собі економимо. Ми, батьки, даємо дитині краще — овочі, фрукти. Якось так адаптуємося, а по іншому ніяк. М'ясо також дуже дороге, але дитина полюбляє яловичину, а ми їмо дешеву курку", — розповіла Інна.

Місцева жителька Інна про те, як підлаштовуються до зростання цін. Фото: Новини.LIVE

Звикли до зростання цін

Деякі українці вже не борються з обставинами, а просто пристосовуються. Вони не обурюються, не дивуються — мовчки змінюють свої звички. Надія — одна з тих, хто не нарікає, а діє згідно з реальністю.

"Зростання цін просто безвихідь. Є потреби щоденні, і ми їх просто приймаємо і вчимося жити з усіма обставинами, які в нас є", — каже Надія.

Одеситка Надія про зростання цін. Фото: Новини.LIVE

Правильне харчування

Здорове харчування — не лише модна тенденція, а для багатьох — життєва необхідність. Фрукти та овочі — основа збалансованого раціону, але для деяких українців їхня вартість стала надто високою.

"Мені не подобаються високі ціни на фрукти. Овочі та фрукти ми маємо їсти кожного дня, і ці високі ціни, вони заважають мені правильному харчуванню", — зазначила Валерія.

Туристка Валерія про правильне харчування. Фото: Новини.LIVE

Ціни не заважають

Не для всіх українців подорожчання фруктів і овочів стало помітною проблемою. Для деяких людей ці продукти просто не є значущою частиною раціону. Анастасія спокійно сприймає ситуацію — бо її особисто вона майже не торкнулася.

"Я просто не дуже по овочах і фруктам, тому нормально. Мене це ніяк не торкнулося", — розповіла Анастасія.

Одеситка Анастасія про те, що її підвищення цін не торкнулось. Фото: Новини.LIVE

Одні не змінюють звичок, інші — економлять заради дітей, хтось — пристосовується з філософським спокоєм. І навіть на тлі високих цін українці зберігають гідність, турботу про близьких і віру у свою здатність жити — попри все.

Раніше ми писали, про ціни на сезонні овочі на одеському "Привозі". А також про те, як морози вплинули на врожай цього року.