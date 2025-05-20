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В Одесі подорожчали овочі та фрукти — як це вплинуло на людей

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Дата публікації: 20 травня 2025 19:44
В Одесі ціни на овочі та фрукти виросли вдвічі або зросли — що кажуть одесити
Люди вибирають продукти на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

У травні ціни на фрукти й овочі зросли щонайменше на 2,5%. Для багатьох українців це стало ще одним випробуванням у щоденному побуті. Продуктовий кошик дорожчає вже не місяцями, а буквально тижнями  і відчутно б’є по кишені, особливо для родин із дітьми, пенсіонерів та тих, хто орієнтується на здорове харчування.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з мешканцями Одеси, щоб дізнатися, як вони пристосовуються до подорожчання та чи змінюють через це свої споживчі звички.

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Підвищення цін на продукти

Для частини українців вміння не знижувати планку в повсякденному житті стало принциповим вибором. Люди, які пройшли через складні роки повномасштабної війни, втрат і тривоги, відмовляються економити на собі  принаймні психологічно. Іноді можливість купити улюблене яблуко чи черешню  це не про харчування, а про відчуття контролю над життям. 

"Я купляю те, що я хочу, тому що я вважаю, що якщо купляти менше від того мене життя не поміняється. Чому я маю себе в чомусь обмежувати, якщо я можу купити собі те, що я хочу" каже Вікторія.

Одеситка Вікторія про ціни на фрукти
Одеситка Вікторія про підвищення цін на продукти. Фото: Новини.LIVE

Усе для дітей 

Є сім'ї, де питання купівлі овочів і фруктів набуває особливого значення. Там, де зростає дитина, раціон  це не просто набір продуктів, а питання здоров’я й майбутнього. У таких родинах дорослі часто відмовляються від кращого, щоб забезпечити дитині належне харчування. Збалансований раціон для малечі  пріоритет, навіть якщо на батьківський стіл потрапляє лише найдешевше. 

"Взагалі дуже тяжко, тому що маємо дитину і дитина потребує нормального харчування. Ми часто на собі економимо. Ми, батьки, даємо дитині краще  овочі, фрукти. Якось так адаптуємося, а по іншому ніяк. М'ясо також дуже дороге, але дитина полюбляє яловичину, а ми їмо дешеву курку" розповіла Інна.

Місцева жителька Інна про ціни
Місцева жителька Інна про те, як підлаштовуються до зростання цін. Фото: Новини.LIVE

Звикли до зростання цін

Деякі українці вже не борються з обставинами, а просто пристосовуються. Вони не обурюються, не дивуються  мовчки змінюють свої звички. Надія  одна з тих, хто не нарікає, а діє згідно з реальністю.

"Зростання цін просто безвихідь. Є потреби щоденні, і ми їх просто приймаємо і вчимося жити з усіма обставинами, які в нас є" каже Надія.

Одеситка Надія про ціни
Одеситка Надія про зростання цін. Фото: Новини.LIVE

Правильне харчування 

Здорове харчування  не лише модна тенденція, а для багатьох  життєва необхідність. Фрукти та овочі  основа збалансованого раціону, але для деяких українців їхня вартість стала надто високою. 

"Мені не подобаються високі ціни на фрукти. Овочі та фрукти ми маємо їсти кожного дня, і ці високі ціни, вони заважають мені правильному харчуванню" зазначила Валерія.

Туристка Валерія про правильне харчування
Туристка Валерія про правильне харчування. Фото: Новини.LIVE

Ціни не заважають

Не для всіх українців подорожчання фруктів і овочів стало помітною проблемою. Для деяких людей ці продукти просто не є значущою частиною раціону. Анастасія спокійно сприймає ситуацію  бо її особисто вона майже не торкнулася.

"Я просто не дуже по овочах і фруктам, тому нормально. Мене це ніяк не торкнулося" розповіла Анастасія.

Одеситка Анастасія про овочі
Одеситка Анастасія про те, що її підвищення цін не торкнулось. Фото: Новини.LIVE

Одні не змінюють звичок, інші  економлять заради дітей, хтось  пристосовується з філософським спокоєм. І навіть на тлі високих цін українці зберігають гідність, турботу про близьких і віру у свою здатність жити  попри все.

Раніше ми писали, про ціни на сезонні овочі на одеському "Привозі". А також про те, як морози вплинули на врожай цього року.

Одеса фрукти овочі опитування Новини Одеси ціни на продукти
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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