Як весняні морози вплинули на врожай черешні й абрикосів

Фрукти на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Весна 2025 року вчергове випробовує українських аграріїв на міцність. Цього разу серйозного удару зазнало садівництво — заморозки знищили значну частину квітучих дерев у багатьох регіонах. У зоні ризику — абрикоси, черешня, вишня, а разом із ними й перші медозбори. Проте південь країни, зокрема Одещина, дає аграріям надію: там врожай подекуди вдалось врятувати. Ось тільки залишається питання, чи будуть українці із фруктами цього року?

Журналісти Новини.LIVE запитали про це у заступника голови комітету Верховної ради з питань земельної та аграрної політики Степана Чернявського.

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Врожай фруктів

Цього року весна була непередбачуваною. Особливо боляче погодний фактор вдарив по садівництву — одній із найвразливіших галузей у структурі сільського господарства. Заморозки стали критичним фактором для значної частини фруктового врожаю, а разом із ним — і для бджолярів, адже цвітіння садів є джерелом нектару для перших партій меду.

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"Ми маємо таку ситуацію: морози вдарили. Це фрукти, садівництво – і ми на це не можемо вплинути. Але на півдні, в Одеській, Миколаївській областях, більш-менш морозів не було. Думаю, що хоча б в одній-двох областях із фруктами буде все добре", — зазначає заступник голови комітету Верховної ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський.

Заступник голови комітету Верховної ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський про врожай фруктів. Фото: Новини.LIVE

Абрикоси — під загрозою

Найбільше від заморозків традиційно страждають ранні кісточкові — абрикоси, черешня, перша вишня. У північних і центральних регіонах більшість бруньок просто не витримали температурного удару, і врожай або буде мінімальним, або не буде взагалі. На ринку це відчують у першу чергу споживачі — цінові піки на ці позиції прогнозуються вже з початку червня.

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"Фруктів буде мало, особливо це абрикоси. Як завжди: якщо є морози — абрикосів не буде. Черешня, або вишня теж проблема. Варто готуватися до високих цін", — пояснює експерт.

Експерт Степан Чернявський, про абрикоси. Фото: Новини.LIVE

Втім, навіть у найскладніших умовах знайшлися фермери, які змогли зберегти урожай. Частина господарств заздалегідь підготувалася до можливих ризиків: використали захисні системи обігріву, створили димові завіси, застосували агроволокно та інші сучасні агротехнічні рішення. Це не тільки дозволило вберегти частину врожаю, а й стало маркером відповідальності та стійкості малого й середнього аграрного бізнесу.

"Є господарі, які зберегли. Вони знали, що морози можуть бути. І зберегли врожай. Якщо господар справжній — він не чекає вказівок, він діє", — підкреслює заступник голови комітету Верховної ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський.

Заступник голови комітету Верховної ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський, про врожай. Фото: Новини.LIVE

Мед і фрукти

Не менш важливим є і питання меду — адже знищене цвітіння садів прямо впливає на перші медозбори. Проте й тут південь може виручити країну. Популяція бджіл в регіоні стабільна, а погодні умови поки що сприяють нектароносним культурам.

"З медом буде більш-менш нормально. Готуємося до нормального сезону. Якщо не буде нових викликів — ми пройдемо це літо добре", — каже експерт.

Експерт Степан Чернявський, про мед. Фото: Новини.LIVE

Аграрії усвідомлюють: за іншого сценарію, без повномасштабної війни, ситуація була б зовсім іншою. Але навіть у таких умовах українське господарство тримається — і намагається зберегти фрукти, мед і продовольчу безпеку країни.

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