Овочева криза в Україні - чи загрожує дефіцит продуктів

Овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

Традиційно навесні вартість овочів зростає в кілька разів. Цей рік не став винятком. Але таких цін ще не було – борщовий набір став розкішшю та багатьом не по кишені. Причин ситуації, що склалася, кілька, але всі вони закономірні. Чи не допустить підвищення вартості овочів і що для цього робиться на державному рівні?

Про це журналісти Новини.LIVE запитали у заступника голови комітету Верховної ради з питань земельної та аграрної політики Степаном Чернявським.

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Дефіцит овочів

Збільшення температурного режиму на Одещині дуже б'є по врожайності. Відсутність стабільного зрошення фактично позбавляє аграрія можливості планувати й прогнозувати обсяги виробництва. Насамперед це стосується овочів, які без води просто не виживають. У зв'язку з цим багато сільгосп виробники віддають перевагу більш надійним культурам, які не так вимогливі.

"Сільське господарство завжди було ризикованим. І всі надіються на дощі, на вологу. Але це дуже важко спрогнозувати — будуть опади чи ні. Проте зараз є збільшення площ, які зрошуються. І там висаджуються саме овочі — це дозволить уникнути дефіциту в майбутньому", — пояснює заступник голови комітету Верховної ради з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський.

Заступник голови комітету ВР з питань земельної та аграрної політики Степан Чернявський про дефіцит овочів. Фото: Новини.LIVE

Це особливо актуально на фоні сезонного зростання цін. На ринках та в магазинах покупці дивуються вартості звичайної картоплі чи моркви. Однак в основі цих цін лежить складна логістика, вартість палива, людські ресурси. Але найголовніша проблема сьогодні — відсутність овочесховищ.

Недостатньо сховищ

До 80% вирощеної овочевої продукції втрачається через те, що фермери не мають де її зберігати. Це означає, що частина врожаю просто псується, а ринок залишається з дефіцитом, що автоматично веде до зростання цін. Але зараз цю проблему планують вирішити.

"Уряд запропонував саме допомогу для будівництва овочесховищ. Це частково вирішить проблему стабілізації цін. Люди хочуть, щоб ціни були однакові й нижчі. Але поки є дефіцит буде й висока ціна. Якщо ж вирощування стане системним, й покращиться зберігання, ціна стабілізується", — каже експерт.

Експерт Степан Чернявський, про те що недостатньо сховищ. Фото: Новини.LIVE

Поява сучасних сховищ дозволить фермерам зберігати овочі місяцями, забезпечуючи поступове надходження продукції на базари та магазини. Це, своєю чергою, зменшить різкі цінові стрибки та зробить доступ до свіжих овочів більш стабільним упродовж всього року. Навіть в умовах воєнного стану фермери готові вкладати в майбутнє, бо бачать підтримку з боку держави.

Раніше ми писали, про актуальні ціни на одеському ринку в травні. А також, про поради дачникам щодо вирощування овочів.