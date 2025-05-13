Овощной кризис в Украине - грозит ли дефицит продуктов

Овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

Традиционно весной стоимость овощей возрастает в несколько раз. Этот год не стал исключением. Но таких цен еще не было — борщевой набор стал роскошью и многим не по карману. Причин сложившейся ситуации несколько, но все они закономерны. Не допустит ли повышение стоимости овощей и что для этого делается на государственном уровне?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степаном Чернявским.

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Дефицит овощей

Увеличение температурного режима в Одесской области очень бьет по урожайности. Отсутствие стабильного орошения фактически лишает агрария возможности планировать и прогнозировать объемы производства. Прежде всего это касается овощей, которые без воды просто не выживают. В связи с этим многие сельхоз производители отдают предпочтение более надежным культурам, которые не так требовательны.

"Сельское хозяйство всегда было рискованным. И все надеются на дожди, на влагу. Но это очень трудно спрогнозировать — будут осадки или нет. Однако сейчас есть увеличение площадей, которые орошаются. И там высаживаются именно овощи — это позволит избежать дефицита в будущем", — объясняет заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский о дефиците овощей. Фото: Новини.LIVE

Это особенно актуально на фоне сезонного роста цен. На рынках и в магазинах покупатели удивляются стоимости обычного картофеля или моркови. Однако в основе этих цен лежит сложная логистика, стоимость топлива, человеческие ресурсы. Но самая главная проблема сегодня — отсутствие овощехранилищ.

Недостаточно хранилищ

До 80% выращенной овощной продукции теряется из-за того, что фермерам негде ее хранить. Это означает, что часть урожая просто портится, а рынок остается с дефицитом, что автоматически ведет к росту цен. Но сейчас эту проблему планируют решить.

"Правительство предложило именно помощь для строительства овощехранилищ. Это частично решит проблему стабилизации цен. Люди хотят, чтобы цены были одинаковые и ниже. Но пока есть дефицит будет и высокая цена. Если выращивание станет системным, и улучшится хранение, цена стабилизируется", — говорит эксперт.

Эксперт Степан Чернявский, о том что недостаточно хранилищ. Фото: Новини.LIVE

Появление современных хранилищ позволит фермерам хранить овощи месяцами, обеспечивая постепенное поступление продукции на базары и магазины. Это, в свою очередь, уменьшит резкие ценовые скачки и сделает доступ к свежим овощам более стабильным в течение всего года. Даже в условиях военного положения фермеры готовы вкладывать в будущее, потому что видят поддержку со стороны государства.

Ранее мы писали, об актуальных ценах на одесском рынке в мае. А также, о советах дачникам по выращиванию овощей.