Вартість продуктів на ринку в Одесі у травні 2025 року — ціни на овочі та фрукти

Покупці на базарі. Фото: Новини.LIVE

Весна в Одесі — це не лише сонце, що нарешті зігріває, а й повернення свіжої зелені, ягід та овочів на прилавки ринків. Саме ця пора традиційно вважається стартом нового сезону для фермерів і продавців: оживають ринки, з'являються перші полуниці, редиска, молода картопля. Проте за яскравими кольорами товару часто ховаються складні реалії: ціни "кусаються", попит нестабільний, а покупці все частіше рахують кожну гривню. Погода навесні була примхливою, що вплинуло і на обсяг урожаю, і на якість продукції.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на базар Черемушки, щоб дізнатися, скільки сьогодні коштує продуктовий кошик.

Реклама

Читайте також:

Овочі на базарі

Весняний ринок вабить яскравими фарбами овочів і зелені. Ціни на сезонну продукцію стабілізувалися, однак це не гарантує зростання продажів. Багато хто з продавців нарікає: попиту майже немає, навіть попри наявність нового врожаю. Люди зізнаються: торгівля відбувається мляво, а ціни — це не ознака стабільності, а наслідок відсутності покупців.

"Мабуть, вже два тижні ціна стабільно так тримається. Ну, взагалі людей немає. Якби люди були, беруть трошки. Просто взагалі немає базарів через те, що людей немає", — ділиться Лариса.

Продавчиня Лариса про ціни на товар. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Картопля молода — від 130 до 200 грн/кг

Морква — 50 грн/кг

Буряк — 40 грн/кг

Цибуля — 30 грн/кг

Капуста молода — від 50 до 70 грн/кг

Капуста цвітна — 150 грн/кг

Редиска — від 25 грн/кг

Кабачок — 60 грн/кг

Огірки — від 140 до 190 грн/кг

Помідори — від 200 до 350 грн/кг

Перець — 150 грн/кг

Авокадо — від 70 до 90 грн/кг

Асортимент овочів на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Зелень на ринку

Зелень на ринку з'являється активно: кріп, петрушка, щавель, молода цибуля — усе свіже та духмяне. Але те, що вирощено в Україні, як не дивно, виявляється дорожчою за імпортну. Усе — через витрати на вирощування і вимоги до якості. Як наслідок — зелень з Туреччини чи Грузії іноді вигідніша. Проте більшість покупців, кажуть продавці, все ж надає перевагу українському.

"Дивіться, ми зимою до останнього часу брали грузинський кріп або турецький. Він дешевше, ніж наш. Наш зараз коштує, допустимо, кілограм 250–300. Це саме нам закупка. Якщо красиву цибулю брати, щоб вона була ідеальною, вона знову ж таки дорожче. Нечищену, брудненьку можна взяти подешевше. Ну, знову ж таки, люди хочуть красивого, смачного, свіжого", — розповів Сергій.

Продавець Сергій про вартість зелені. Фото: Новини.LIVE

Ціна зелені:

Кріп — 20 грн/пучок

Петрушка — 20 грн/пучок

Щавель — 15 грн/пучок

Молода цибуля — 15 грн/пучок

Кінза — 40 грн/пучок

Салат ваговий — від 40 грн

М'ята — 15 грн/пучок

Прилавок із зеленню. Фото: Новини.LIVE

Листя салату на базарі. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Весна — час очікуваної появи полуниці, яку багато хто вважає символом початку сезону. Цьогорічна ягода вже є на ринку, але її не так багато, як хотілося б. Весняні морози нашкодили врожаю, тож полуниця дорожча, а імпортна, з Греції та Туреччини, задає цінову планку. Українська ж — хоч і ароматніша, та її ціна залишається високою. Продавці пояснюють, що масова поява ягід з Одещини може трохи знизити вартість, але поки що вона лишається делікатесом.

"Вона ніжніша, ніж Греція і Туреччина. Ті більш жорсткі, а наша більш така ніжна полуничка. Ну, нам ще ціну тримає Греція і Туреччина. А наша дорожча в закупці, тому що дуже мало її. От як морози були, вона померзла. І тепер поки вона відновлюється. Зараз піде полуниця з Любашівки, то будуть трошки збивати все одно ціни", — каже Лариса.

Прилавок з фруктами на базарі. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Яблука — від 60 грн/кг

Лимон — 100 грн/кг

Груші — від 150 до 170 грн/кг

Банан — 120 грн/кг

Виноград — 300 /кг

Лохина — 100 грн/кг

Полуниця — 270 грн/кг

Полуниця. Фото: Новини.LIVE

Цитрусові:

Апельсини (Іспанія) — 180 грн/кг

М'ясо на базарі

Ціни на м’ясо після Великодніх свят трохи знизилися. Це пов'язано з тим, що святковий попит зійшов нанівець, і продавцям доводиться "тримати" покупця ціною. Але при цьому загальний стан ринку складний: тваринництво скоротилося, сировини менше. Тож навіть якщо м’ясо й стало трохи доступнішим, то асортимент не завжди задовольняється.

"Попит впав, тому і ціна стала меншою. На відсотків 10-15. Заохочуємо покупця ціною. Мало скота, мало пропозицій. Тугувато. Боремося як можемо", — розповів Іван.

Продавець Іван про вартість м'яса. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини:

Задня частина — від 230 до 240 грн/кг

Грудина — від 180 до 190 грн/кг

Ребра — 220 грн/кг

Лопатка — 220 грн/кг

Шия — 230 грн/кг

Биток — 220 грн/кг

Сало — від 100 грн/кг

Підчеревина — 170 грн/кг

М'ясо — 220 грн/кг

Вуха — 50 пара

Свинина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість яловичини:

Антрекот — 220 грн/кг

Задня частина — 250-280 грн/кг

Грудина — 180 грн/кг

Ребра — 150 грн/кг

Лопатка — від 280 до 300 грн/кг

Шия — 260 грн/кг

Кострець — 270 грн/кг

Язик — 350 грн/кг

Серце — 130 грн/кг

Печінка — 200 грн/кг

Легені — від 50 до 60 грн/кг

Асортимент яловичини. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базарі

На фоні весняного здешевшання овочів та м’яса молочні продукти також трохи "відпустили" цінову напругу. Продавці пояснюють: у сезон зростає обсяг виробництва — більше коров’ячого та овечого молока, а отже і більше сиру, бринзи, масла. Зимою така продукція дорожча через обмежені запаси. Тепер, з появою свіжої сировини, ціни дещо знизилися, хоча й залишаються відчутними.

"Бринза трошки впала, була 250, а зараз 200, 180. Більше овечої бринзочки, свіженької, бо зимою її немає. Сулугуні дорожче було, трошки впало. Сир був дорожчий — 200, а зараз 170, жирненький. Більше стало товару і трішки менше ціна", — каже Тетяна.

Продавчиня Тетяна про асортимент молочки. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочних виробів:

Масло — від 400 до 430 грн/кг

Бринза коров'яча — 200 грн/кг

Бринза овеча — 250 грн/кг

Бринза витримана — 300 грн/кг

Сир кисломолочний — від 120 до 180 грн/кг

Сир кисломолочний коричневий — 220 грн/кг

Сметана — 270 грн/літр

Вершки — 300 грн/літр

Фета — 180 грн/кг

Моцарела — 250 грн/кг

Сир сулугуні — 250 грн/кг

Молоко — 40 грн/літр

Бринза та фета на прилавку.Фото: Новини.LIVE

Мед на базарі

Цієї весни мед на ринку є, і він якісний. Зимівля була вдалою: багато хто на пасіці залишав бджолам натуральний весняний мед, що допомогло комахам добре пережити холодний сезон. Але весна поки не радує погодою: сильні вітри, прохолода і морози гальмують активність бджіл. Надія — на кінець травня, коли стабілізується температура.

"Бджоли перезимували добре, бо чоловік їм лишає травневий мед, тобто він не кристалізується. Із зими вони вийшли добре, мало пропало бджіл, але весна не дуже, холодно, вітер, мороз, сподіваємось, що буде нормально все", — ділиться Тетяна.

Продавчиня Тетяна про асортимент меду. Фото: Новини.LIVE

Вартість меду:

Мед — від 100 до 200грн за 750 г

Вартість меду на базарі. Фото: Новини.LIVE

Асортимент продуктів збільшився, однак покупців більше не стало, а навпаки. Ціни на м’ясо, сир та зелень трохи знизилися, тоді як полуниця, помідори та деякі овочі залишаються дорогими. Продавці не приховують: сезон нелегкий, але сподіваються на краще.

Раніше ми писали, як змінилася вартість курячих яєць у травні. А також, про те, яка ікра зараз найдорожча та що з ціною.