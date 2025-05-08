Сколько стоят овощи, фрукты и мясо в Одессе в мае 2025 года

Покупатели на базаре. Фото: Новини.LIVE

Весна в Одессе — это не только наконец-то согревающее солнце, но и возвращение свежей зелени, ягод и овощей на прилавки рынков. Именно эта пора традиционно считается стартом нового сезона для фермеров и продавцов: оживают рынки, появляются первые клубника, редис, молодой картофель. Однако за яркими цветами товара часто скрываются сложные реалии: цены "кусаются", спрос нестабилен, а покупатели все чаще считают каждую гривну. Погода весной была капризной, что повлияло и на объем урожая, и на качество продукции.

Журналисты Новини.LIVE отправились на базар Черемушки, чтобы узнать, сколько сегодня стоит продуктовая корзина.

Реклама

Читайте также:

Овощи на базаре

Весенний рынок манит яркими красками овощей и зелени. Цены на сезонную продукцию стабилизировались, однако это не гарантирует рост продаж. Многие из продавцов сетуют: спроса почти нет, даже несмотря на наличие нового урожая. Люди признаются: торговля идет вяло, а цены — это не признак стабильности, а следствие отсутствия покупателей.

"Пожалуй, уже две недели цена стабильно так держится. Ну вообще людей нет. Если бы люди были, берут немножко. Просто вообще нет базаров из-за того, что людей нет", — делится Лариса.

Продавщица Лариса о ценах на товар. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

Картофель молодой — от 130 до 200 грн/кг

от 130 до 200 грн/кг Морковь — 50 грн/кг

50 грн/кг Свекла — 40 грн/кг

40 грн/кг Лук - 30 грн/кг

Капуста молодая — от 50 до 70 грн/кг

от 50 до 70 грн/кг Капуста цветная — 150 грн/кг

150 грн/кг Редис — от 25 грн/кг

от 25 грн/кг Кабачок — 60 грн/кг

60 грн/кг Огурцы — от 140 до 190 грн/кг

от 140 до 190 грн/кг Помидоры — от 200 до 350 грн/кг

от 200 до 350 грн/кг Перец — 150 грн/кг

150 грн/кг Авокадо — от 70 до 90 грн/кг

Ассортимент овощей на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Зелень на рынке

Зелень на рынке появляется активно: укроп, петрушка, щавель, молодой лук — все свежее и ароматное. Но то, что выращено в Украине, как ни странно, оказывается дороже импортного. Все из-за затрат на выращивание и требований к качеству. Как следствие, зелень из Турции или Грузии иногда выгоднее. Однако большинство покупателей, говорят продавцы, все же отдают предпочтение украинскому.

"Смотрите, мы зимой до последнего времени брали грузинский укроп или турецкий. Он дешевле, чем наш. Наш сейчас стоит, допустим, килограмм 250-300. Это именно нам закупка. Если красивый лук брать, чтобы он был идеальным, он опять, дороже. Нечищеный, грязненький можно взять подешевле. Ну, опять, люди хотят красивого, вкусного, свежего", — рассказал Сергей.

Продавец Сергей о стоимости зелени. Фото: Новини.LIVE

Цена зелени:

Укроп — 20 грн/пучок

20 грн/пучок Петрушка — 20 грн/пучок

20 грн/пучок Щавель — 15 грн/пучок

15 грн/пучок Молодой лук — 15 грн/пучок

15 грн/пучок Кинза — 40 грн/пучок

40 грн/пучок Салат весовой — от 40 грн

от 40 грн Мята — 15 грн/пучок

Прилавок с зеленью. Фото: Новини.LIVE

Листья салата на базаре. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Весна — время ожидаемого появления клубники, которую многие считают символом начала сезона. Нынешняя ягода уже есть на рынке, но ее не так много, как хотелось бы. Весенние морозы навредили урожаю, поэтому клубника дороже, а импортная из Греции и Турции задает ценовую планку. Украинская — хоть и более ароматная, но ее цена остается высокой. Продавцы объясняют, что массовое появление ягод из Одесской области может немного снизить стоимость, но пока она остается деликатесом.

"Она нежнее, чем Греция и Турция. Те более жесткие, а наша более такая нежная клубничка. Ну, нам еще цену держит Греция и Турция. А наша дороже в закупке, потому что очень мало ее. Вот как морозы были, она померзла. И теперь пока она восстанавливается. Сейчас пойдет клубника из Любашевки, то будут немножко сбивать все равно цены", — говорит Лариса.

Прилавок с фруктами на базаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Яблоки — от 60 грн/кг

от 60 грн/кг Лимон — 100 грн/кг

100 грн/кг Груши — от 150 грн/кг

от 150 грн/кг Банан — 120 грн/кг

120 грн/кг Виноград — 300/кг

300/кг Голубика — 100 грн/кг

100 грн/кг Клубника — 270 грн/кг

Клубника. Фото: Новини.LIVE

Цитрусовые:

Апельсины (Испания) — 180 грн/кг

Мясо на базаре

Цены на мясо после Пасхальных праздников немного снизились. Это связано с тем, что праздничный спрос сошел на нет, и продавцам приходится "держать" покупателя ценой. Но при этом общее состояние рынка сложное: животноводство сократилось, сырья меньше. Поэтому даже если мясо и стало немного доступнее, то ассортимент не всегда удовлетворяется.

"Спрос упал, поэтому и цена стала меньше. На процентов 10-15. Поощряем покупателя ценой. Мало скота, мало предложений. Туговато. Боремся как можем", — рассказал Иван.

Продавец Иван о стоимости мяса. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины:

Задняя часть — от 230 до 240 грн/кг

от 230 до 240 грн/кг Грудина — от 180 до 190 грн/кг

от 180 до 190 грн/кг Ребра — 220 грн/кг

220 грн/кг Лопатка — 220 грн/кг

220 грн/кг Шея — 230 грн/кг

230 грн/кг Биток — 220 грн/кг

220 грн/кг Сало — от 100 грн/кг

от 100 грн/кг Почеревина — 170 грн/кг

170 грн/кг Мясо — 220 грн/кг

220 грн/кг Уши — 50 пара

Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость говядины:

Антрекот — 220 грн/кг

220 грн/кг Задняя часть — 250-280 грн/кг

250-280 грн/кг Грудина — 180 грн/кг

180 грн/кг Ребра — 150 грн/кг

150 грн/кг Лопатка — от 280 до 300 грн/кг

от 280 до 300 грн/кг Шея — 260 грн/кг

260 грн/кг Кострец — 270 грн/кг

270 грн/кг Язык — 350 грн/кг

350 грн/кг Сердце — 130 грн/кг

130 грн/кг Печень — 200 грн/кг

200 грн/кг Легкие — от 50 до 60 грн/кг

Ассортимент говядины. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базаре

На фоне весеннего удешевления овощей и мяса молочные продукты также немного "отпустили" ценовое напряжение. Продавцы объясняют: в сезон растет объем производства — больше коровьего и овечьего молока, а следовательно и больше сыра, брынзы, масла. Зимой такая продукция дороже из-за ограниченных запасов. Теперь, с появлением свежего сырья, цены несколько снизились, хотя и остаются ощутимыми.

"Брынза немножко упала, была 250, а сейчас 200, 180. Больше овечьей брынзы, свеженькой, потому что зимой ее нет. Сулугуни дороже был, немножко упал. Сыр был дороже 200, а сейчас 170 жирненький. Больше стало товара и немного меньше цена", — говорит Татьяна.

Продавщица Татьяна об ассортименте молочки. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочных изделий:

Масло — от 400 до 430 грн/кг

от 400 до 430 грн/кг Брынза коровья — 200 грн/кг

200 грн/кг Брынза овечья — 250 грн/кг

250 грн/кг Брынза выдержанная — 300 грн/кг

300 грн/кг Сыр кисломолочный — от 120 до 180 грн/кг

от 120 до 180 грн/кг Сыр кисломолочный коричневый — 220 грн/кг

220 грн/кг Сметана — 270 грн/литр

270 грн/литр Сливки — 300 грн/литр

300 грн/литр Фета — 180 грн/кг

180 грн/кг Моцарелла — 250 грн/кг

250 грн/кг Сыр сулугуни — 250 грн/кг

250 грн/кг Молоко — 40 грн/литр

Брынза и фета на прилавке.Фото: Новини.LIVE

Мед на базаре

Этой весной мед на рынке есть, и он качественный. Зимовка была удачной: многие на пасеке оставляли пчелам натуральный весенний мед, что помогло насекомым хорошо пережить холодный сезон. Но весна пока не радует погодой: сильные ветры, прохлада и морозы тормозят активность пчел. Надежда — на конец мая, когда стабилизируется температура.

"Пчелы перезимовали хорошо, потому что муж им оставляет майский мед, то есть он не кристаллизуется. Из зимы они вышли хорошо, мало пропало пчел, но весна не очень, холодно, ветер, мороз, надеемся, что будет нормально все", — делится Татьяна.

Продавщица Татьяна об ассортименте меда. Фото: Новини.LIVE

Стоимость меда:

Мед — от 100 до 200 грн за 750 г

Стоимость меда на базаре. Фото: Новини.LIVE

Ассортимент продуктов увеличился, однако покупателей больше не стало, а наоборот. Цены на мясо, сыр и зелень немного снизились, тогда как клубника, помидоры и некоторые овощи остаются дорогими. Продавцы не скрывают — сезон нелегкий, но надеются на лучшее.

Ранее мы писали, как изменилась стоимость куриных яиц в мае. А также о том, какая икра сейчас самая дорогая и что с ценой.