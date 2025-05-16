Как весенние морозы повлияли на урожай черешни и абрикосов

Фрукты на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Весна 2025 года в очередной раз испытывает украинских аграриев на прочность. На этот раз серьезный удар понесло садоводство — заморозки уничтожили значительную часть цветущих деревьев во многих регионах. В зоне риска — абрикосы, черешня, вишня, а вместе с ними и первые медосборы. Однако юг страны, в частности Одесская область, дает аграриям надежду: там урожай кое-где удалось спасти. Вот только остается вопрос, будут ли украинцы с фруктами в этом году?

Журналисты Новини.LIVE спросили об этом у заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степана Чернявского.

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Урожай фруктов

В этом году весна была непредсказуемой. Особенно болезненно погодный фактор ударил по садоводству — одной из самых уязвимых отраслей в структуре сельского хозяйства. Заморозки стали критическим фактором для значительной части фруктового урожая, а вместе с ним — и для пчеловодов, ведь цветение садов является источником нектара для первых партий меда.

"Мы имеем такую ситуацию: морозы ударили. Это фрукты, садоводство — и мы на это не можем повлиять. Но на юге, в Одесской, Николаевской областях, более или менее морозов не было. Думаю, что хотя бы в одной-двух областях с фруктами будет все хорошо", — отмечает заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский об урожае фруктов. Фото: Новини.LIVE

Абрикосы — под угрозой

Больше всего от заморозков традиционно страдают ранние косточковые — абрикосы, черешня, первая вишня. В северных и центральных регионах большинство почек просто не выдержали температурного удара, и урожай либо будет минимальным, либо его не будет вообще. На рынке это почувствуют в первую очередь потребители — ценовые пики на эти позиции прогнозируются уже с начала июня.

"Фруктов будет мало, особенно это абрикосы. Как всегда: если есть морозы — абрикосов не будет. Черешня, или вишня тоже проблема. Стоит готовиться к высоким ценам", — объясняет эксперт.

Эксперт Степан Чернявский, об абрикосах. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, даже в самых сложных условиях нашлись фермеры, которые смогли сохранить урожай. Часть хозяйств заранее подготовилась к возможным рискам: использовали защитные системы обогрева, создали дымовые завесы, применили агроволокно и другие современные агротехнические решения. Это не только позволило уберечь часть урожая, но и стало маркером ответственности и устойчивости малого и среднего аграрного бизнеса.

"Есть хозяева, которые сохранили. Они знали, что морозы могут быть. И сохранили урожай. Если хозяин настоящий — он не ждет указаний, он действует", — подчеркивает заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский.

Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам земельной и аграрной политики Степан Чернявский об урожае. Фото: Новини.LIVE

Мед и фрукты

Не менее важным является и вопрос меда — ведь уничтоженное цветение садов прямо влияет на первые медосборы. Однако и здесь юг может выручить страну. Популяция пчел в регионе стабильна, а погодные условия пока способствуют нектароносным культурам.

"С медом будет более или менее нормально. Готовимся к нормальному сезону. Если не будет новых вызовов — мы пройдем это лето хорошо", — говорит эксперт.

Эксперт Степан Чернявский, о меде. Фото: Новини.LIVE

Аграрии осознают: при другом сценарии, без полномасштабной войны, ситуация была бы совсем другой. Но даже в таких условиях украинское хозяйство держится — и пытается сохранить фрукты, мед и продовольственную безопасность страны.

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