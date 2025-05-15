Ціни на овочі в Одесі: скільки коштує полуниця, перець і кабачки на Привозі в травні

Українська полуниця, перець, кабачки — ціни одеського Привозу
Холодна весна дається взнаки: якщо торік свіжі овочі вже з’явилися на Привозі на початку травня, то цього року вони тільки починають з’являтися. Відтак і ціни на них поки що не радують. Утім, потепління поступово бере своє — полуниця повільно, але впевнено дешевшає, так само огірки та молода капуста. А ось солодкий перець поки що утримує позиції .
Журналісти Новини.LIVE вирушили на Привоз, щоб дізнатися, чим дивує базар та які ціни в травні.
Овочі на Привозі
На прилавках Привозу з'явились перші місцеві овочі — соковиті помідори, хрумкі огірки, молода картопля. Але ціни на них змушують покупців зупинятися й рахувати. Причина — нестабільна весняна погода: теплі дні змінювалися нічними заморозками, що знищили частину врожаю. Це одразу відбилося на собівартості.
"Наша помідора місцева, хороша, з Маяк. Огірок, дивіться, теж ціна хороша. Багато людей жаліються, що дорого, але дуже дорого виростуть. Зараз похолодало, огірок піднявся, кабачок трошки піднявся. Молода картопля вимерзла, тому хоч би і зимою не було по 100 гривень. Розумієте, погода несприятлива, дуже несприятлива", — каже Наталя.
Вартість овочів
- Картопля молода — від 130 до 160 грн/кг
- Морква — 100 грн/кг
- Буряк — 40 грн/кг
- Цибуля — 30 грн/кг
- Капуста молода — від 50 грн/кг
- Редиска — від 50 грн/кг
- Кабачок — від 60 грн/кг
- Огірки — від 80 грн/кг
- Помідори — від 100 грн/кг
- Перець — 250 грн/кг
Зелень на Привозі
Весна — це також час запашної зелені: базиліку, руколі, кропу. Утім, на тлі високих цін здивування викликають не лише овочі. Зелень теж подорожчала, особливо та, що вирощується локально, а не завозиться з-за кордону. Зусилля, вкладені у вирощування, і погодні примхи напряму впливають на ціну.
"Ми відкриваємо, щоб всі бачили, що в нас чистота і порядок. Будь-який пучок — дуже солодкий. Цибульки — 20 гривень пучок. Елітні салати — 150 гривень кілограм. Дубочок, найніжніший, солодкий. Салат дуже смачний, ароматний. Вирощуємо все у Великому Дальнику", — розповіла Інна.
Ціна зелені:
- Молодий часник — 30 грн/шт
- Солодкий буряк — 20 грн/шт
- Кріп — 15 грн/пучок
- Петрушка — 15 грн/пучок
- Щавель — 20 грн/пучок
- Рукола — від 20 до 30 грн/пучок
- Шпинат — 15 грн/пучок
- Молода цибуля — 20 грн/пучок
- Кінза — 40 грн/пучок
- Салат ваговий — 150 грн
- М'ята — 30 грн/пучок
Полуниця на привозі
Полуниця — уособлення весни. Ароматна, червона, з приємною кислинкою — вона з'явилася на Привозі наприкінці квітня, але справжній сезон почався у травні. Продавці зазначають: цього року врожай зменшився через весняні заморозки. Частину ягід пошкоджено, інша — дозріває повільніше. Це позначилося і на ціні — вона хоч і падає, але не так швидко, як хотілося б покупцям.
"Полуниця наша — з села Ліски, біля Вилкового. Домашня, смачна, кожного дня свіжа. Зараз 200 гривень за кілограм. В лоточку — 700–800 грам, виходить десь 150 грн. Вона ще трохи подешевшає, але не набагато — до 150, може, 120 грн максимум", — розповів Анатолій.
- Полуниця — від 190 до 250 грн/кг
Свіжа риба на Привозі
Лящ, карась, судак, дунайка — усе це традиційно представлено на прилавках Привозу. Але продавці зізнаються: риби цього року менше. Через мінливу погоду та проблеми з виловом ціни постійно коливаються. І хоча покупців риба цікавить, спрогнозувати ціну бодай на тиждень уперед — неможливо.
"Лящ — 150 гривень, але в нас завжди є знижка. Карасик — по 120, дунаєчка — 200. Зараз немає стабільності: ціна падає і росте, як хоче. Немає риби багато. Все по-різному", — каже продавчиня Валентина.
Вартість риби:
- Лящ — від 150
- Карп — 120 грн/кг
- Карась — 120 грн/кг
- Дунайка — 200 грн/кг
- Судак — від 220 до 250 грн/кг
- Лобан — 220 грн/кг
- Барабуля — 250 грн/кг
- Окунь — 260 грн/кг
Цьогорічна весна — не з дешевих. Свіжі продукти радують око, але ціни — не радують гаманець. Продавці визнають: дорожче стало і вирощувати, і продавати. Покупці ж, зі свого боку, дедалі ретельніше обирають, де і за що платити. Але попри все, на Привозі весна — справжня, запашна, і сповнена смаку.
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