Ціни на овочі в Одесі: скільки коштує полуниця, перець і кабачки на Привозі в травні

Люди на Одеському базарі "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Холодна весна дається взнаки: якщо торік свіжі овочі вже з’явилися на Привозі на початку травня, то цього року вони тільки починають з’являтися. Відтак і ціни на них поки що не радують. Утім, потепління поступово бере своє — полуниця повільно, але впевнено дешевшає, так само огірки та молода капуста. А ось солодкий перець поки що утримує позиції .

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Привоз, щоб дізнатися, чим дивує базар та які ціни в травні.

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Овочі на Привозі

На прилавках Привозу з'явились перші місцеві овочі — соковиті помідори, хрумкі огірки, молода картопля. Але ціни на них змушують покупців зупинятися й рахувати. Причина — нестабільна весняна погода: теплі дні змінювалися нічними заморозками, що знищили частину врожаю. Це одразу відбилося на собівартості.

"Наша помідора місцева, хороша, з Маяк. Огірок, дивіться, теж ціна хороша. Багато людей жаліються, що дорого, але дуже дорого виростуть. Зараз похолодало, огірок піднявся, кабачок трошки піднявся. Молода картопля вимерзла, тому хоч би і зимою не було по 100 гривень. Розумієте, погода несприятлива, дуже несприятлива", — каже Наталя.

Продавчиня Наталя про вартість овочей. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Картопля молода — від 130 до 160 грн/кг

Морква — 100 грн/кг

Буряк — 40 грн/кг

Цибуля — 30 грн/кг

Капуста молода — від 50 грн/кг

Редиска — від 50 грн/кг

Кабачок — від 60 грн/кг

Огірки — від 80 грн/кг

Помідори — від 100 грн/кг

Перець — 250 грн/кг

Кабачки на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вартість помідор в травні. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Привозі

Весна — це також час запашної зелені: базиліку, руколі, кропу. Утім, на тлі високих цін здивування викликають не лише овочі. Зелень теж подорожчала, особливо та, що вирощується локально, а не завозиться з-за кордону. Зусилля, вкладені у вирощування, і погодні примхи напряму впливають на ціну.

"Ми відкриваємо, щоб всі бачили, що в нас чистота і порядок. Будь-який пучок — дуже солодкий. Цибульки — 20 гривень пучок. Елітні салати — 150 гривень кілограм. Дубочок, найніжніший, солодкий. Салат дуже смачний, ароматний. Вирощуємо все у Великому Дальнику", — розповіла Інна.

Продавчиня Інна про зелень. Фото: Новини.LIVE

Ціна зелені:

Молодий часник — 30 грн/шт

Солодкий буряк — 20 грн/шт

Кріп — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Рукола — від 20 до 30 грн/пучок

Шпинат — 15 грн/пучок

Молода цибуля — 20 грн/пучок

Кінза — 40 грн/пучок

Салат ваговий — 150 грн

М'ята — 30 грн/пучок

Салат на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Полуниця на привозі

Полуниця — уособлення весни. Ароматна, червона, з приємною кислинкою — вона з'явилася на Привозі наприкінці квітня, але справжній сезон почався у травні. Продавці зазначають: цього року врожай зменшився через весняні заморозки. Частину ягід пошкоджено, інша — дозріває повільніше. Це позначилося і на ціні — вона хоч і падає, але не так швидко, як хотілося б покупцям.

"Полуниця наша — з села Ліски, біля Вилкового. Домашня, смачна, кожного дня свіжа. Зараз 200 гривень за кілограм. В лоточку — 700–800 грам, виходить десь 150 грн. Вона ще трохи подешевшає, але не набагато — до 150, може, 120 грн максимум", — розповів Анатолій.

Продавець Анатолій про полуницю. Фото: Новини.LIVE

Полуниця — від 190 до 250 грн/кг

Асортимент полуниці. Фото: Новини.LIVE

Свіжа риба на Привозі

Лящ, карась, судак, дунайка — усе це традиційно представлено на прилавках Привозу. Але продавці зізнаються: риби цього року менше. Через мінливу погоду та проблеми з виловом ціни постійно коливаються. І хоча покупців риба цікавить, спрогнозувати ціну бодай на тиждень уперед — неможливо.

"Лящ — 150 гривень, але в нас завжди є знижка. Карасик — по 120, дунаєчка — 200. Зараз немає стабільності: ціна падає і росте, як хоче. Немає риби багато. Все по-різному", — каже продавчиня Валентина.

Продавчиня Валентина про вартість риби. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби:

Лящ — від 150

Карп — 120 грн/кг

Карась — 120 грн/кг

Дунайка — 200 грн/кг

Судак — від 220 до 250 грн/кг

Лобан — 220 грн/кг

220 грн/кг Барабуля — 250 грн/кг

Окунь — 260 грн/кг

Риба на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

Асортимент риби на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Цьогорічна весна — не з дешевих. Свіжі продукти радують око, але ціни — не радують гаманець. Продавці визнають: дорожче стало і вирощувати, і продавати. Покупці ж, зі свого боку, дедалі ретельніше обирають, де і за що платити. Але попри все, на Привозі весна — справжня, запашна, і сповнена смаку.

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