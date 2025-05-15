Цены на овощи в Одессе: сколько стоит клубника, перец и кабачки на Привозе в мае

Украинская клубника, перец, кабачки — цены одесского Привоза
Холодная весна дает о себе знать: если в прошлом году свежие овощи уже появились на Привозе в начале мая, то в этом — только начинают появляться. Отсюда и цены пока не радуют. Тем не менее потепление постепенно берет свое — клубника медленно, но уверенно дешевеет, также как и огурцы с молодой капустой. А вот сладкий перец пока держит позицию.
Журналисты Новини.LIVE отправились на Привоз, чтобы узнать, чем удивляет базар и какие цены в мае.
Овощи на Привозе
На прилавках Привоза появились первые местные овощи — сочные помидоры, хрустящие огурцы, молодая картошка. Но цены на них заставляют покупателей останавливаться и раздумывать. Причина — нестабильная весенняя погода: теплые дни сменялись ночными заморозками, которые уничтожили часть урожая. Это сразу отразилось на себестоимости.
"Наша помидора местная, хорошая, с Маяка. Огурец, смотрите, тоже цена хорошая. Многие люди жалуются, что дорого, но очень дорого выращивать. Сейчас похолодало, огурец поднялся, кабачок немножко поднялся. Молодой картофель вымерз, поэтому хоть бы и зимой не было по 100 гривен. Понимаете, погода неблагоприятная, очень неблагоприятная", — говорит Наталья.
Стоимость овощей
- Картофель молодой — от 130 до 160 грн/кг
- Морковь — 100 грн/кг
- Свёкла — 40 грн/кг
- Лук — 30 грн/кг
- Капуста молодая — от 50 грн/кг
- Редис — от 50 грн/кг
- Кабачок — от 60 грн/кг
- Огурцы — от 80 грн/кг
- Помидоры — от 100 грн/кг
- Перец — 250 грн/кг
Зелень на Привозе
Весна — это также время душистой зелени: базилика, руколы, укропа. Однако на фоне высоких цен удивление вызывают не только овощи. Зелень тоже подорожала, особенно та, что выращивается локально, а не завозится из-за рубежа. Усилия, вложенные в выращивание, и погодные капризы напрямую влияют на цену.
"Мы открываем, чтобы все видели, что у нас чистота и порядок. Любой пучок — очень сладкий. Луковицы — 20 гривен пучок. Элитные салаты - 150 гривен килограмм. Дубочек, самый нежный, сладкий. Салат очень вкусный, ароматный. Выращиваем все в Великом Дальнике", — рассказала Инна.
Цена зелени:
- Молодой чеснок — 30 грн/шт
- Сладкая свёкла — 20 грн/шт
- Укроп — 15 грн/пучок
- Петрушка — 15 грн/пучок
- Щавель — 20 грн/пучок
- Рукола — от 20 до 30 грн/пучок
- Шпинат — 15 грн/пучок
- Молодой лук — 20 грн/пучок
- Кинза — 40 грн/пучок
- Салат весовой — 150 грн
- Мята — 30 грн/пучок
Клубника на Привозе
Клубника — олицетворение весны. Ароматная, красная, с приятной кислинкой — она появилась на Привозе в конце апреля, но настоящий сезон начался в мае. Продавцы отмечают: в этом году урожай уменьшился из-за весенних заморозков. Часть ягод повреждена, другая — созревает медленнее. Это сказалось и на цене — она хоть и падает, но не так быстро, как хотелось бы покупателям.
"Клубника наша — из села Лески, возле Вилково. Домашняя, вкусная, каждый день свежая. Сейчас 200 гривен за килограмм. В лоточке — 700-800 грамм, получается где-то 150 грн. Она еще немного подешевеет, но не намного — до 150, может, 120 грн максимум", — рассказал Анатолий.
- Клубника — от 190 до 250 грн/кг
Свежая рыба на Привозе
Лещ, карась, судак, дунайка — все это традиционно представлено на прилавках Привоза. Но продавцы признаются: рыбы в этом году меньше. Из-за переменчивой погоды и проблем с выловом цены постоянно колеблются. И хотя покупателей рыба интересует, спрогнозировать цену хотя бы на неделю вперед — невозможно.
"Лещ —150 гривен, но у нас всегда есть скидка. Карасик — по 120, дунаечка — 200. Сейчас нет стабильности: цена падает и растет, как хочет. Нет рыбы много. Все по-разному", — говорит продавщица Валентина.
Стоимость рыбы:
- Лещ — от 150
- Карп — 120 грн/кг
- Карась — 120 грн/кг
- Дунайка — 200 грн/кг
- Судак — от 220 до 250 грн/кг
- Лобан — 220 грн/кг
- Барабуля — 250 грн/кг
- Окунь — 260 грн/кг
Нынешняя весна — не из дешевых. Свежие продукты радуют глаз, но цены — не радуют кошелек. Продавцы признают: дороже стало и выращивать, и продавать. Покупатели, со своей стороны, все тщательнее выбирают, где и за что платить. Но несмотря на все, на Привозе весна — настоящая, душистая, и полна вкуса.
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