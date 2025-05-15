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Украинская клубника, перец, кабачки — цены одесского Привоза

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Дата публикации 15 мая 2025 20:16
Цены на овощи в Одессе: сколько стоит клубника, перец и кабачки на Привозе в мае
Люди на Одесском базаре "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Холодная весна дает о себе знать: если в прошлом году свежие овощи уже появились на Привозе в начале мая, то в этом — только начинают появляться. Отсюда и цены пока не радуют. Тем не менее потепление постепенно берет свое — клубника медленно, но уверенно дешевеет, также как и огурцы с молодой капустой. А вот сладкий перец пока держит позицию.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Привоз, чтобы узнать, чем удивляет базар и какие цены в мае.

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Овощи на Привозе

На прилавках Привоза появились первые местные овощи  сочные помидоры, хрустящие огурцы, молодая картошка. Но цены на них заставляют покупателей останавливаться и раздумывать. Причина нестабильная весенняя погода: теплые дни сменялись ночными заморозками, которые уничтожили часть урожая. Это сразу отразилось на себестоимости.

"Наша помидора местная, хорошая, с Маяка. Огурец, смотрите, тоже цена хорошая. Многие люди жалуются, что дорого, но очень дорого выращивать. Сейчас похолодало, огурец поднялся, кабачок немножко поднялся. Молодой картофель вымерз, поэтому хоть бы и зимой не было по 100 гривен. Понимаете, погода неблагоприятная, очень неблагоприятная",  говорит Наталья.

Продавчиня Наталя про свій товар
Продавщица Наталья о стоимости овощей. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Картофель молодой от 130 до 160 грн/кг
  • Морковь 100 грн/кг
  • Свёкла 40 грн/кг
  • Лук  30 грн/кг
  • Капуста молодая от 50 грн/кг
  • Редис от 50 грн/кг
  • Кабачок  от 60 грн/кг
  • Огурцы  от 80 грн/кг
  • Помидоры  от 100 грн/кг
  • Перец  250 грн/кг
кабачки на прилавку
Кабачки на прилавке. Фото: Новини.LIVE
Вартість помідор
Стоимость помидор в мае. Фото: Новини.LIVE

Зелень на Привозе

Весна это также время душистой зелени: базилика, руколы, укропа. Однако на фоне высоких цен удивление вызывают не только овощи. Зелень тоже подорожала, особенно та, что выращивается локально, а не завозится из-за рубежа. Усилия, вложенные в выращивание, и погодные капризы напрямую влияют на цену.

"Мы открываем, чтобы все видели, что у нас чистота и порядок. Любой пучок очень сладкий. Луковицы 20 гривен пучок. Элитные салаты - 150 гривен килограмм. Дубочек, самый нежный, сладкий. Салат очень вкусный, ароматный. Выращиваем все в Великом Дальнике", рассказала Инна.

Продавчиня інна про салат
Продавщица Инна о зелени. Фото: Новини.LIVE

Цена зелени:

  • Молодой чеснок 30 грн/шт
  • Сладкая свёкла 20 грн/шт
  • Укроп 15 грн/пучок
  • Петрушка 15 грн/пучок
  • Щавель  20 грн/пучок
  • Рукола от 20 до 30 грн/пучок
  • Шпинат 15 грн/пучок
  • Молодой лук 20 грн/пучок
  • Кинза 40 грн/пучок
  • Салат весовой 150 грн
  • Мята  30 грн/пучок
Салат на Привозі
Салат на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Клубника на Привозе

Клубника олицетворение весны. Ароматная, красная, с приятной кислинкой  она появилась на Привозе в конце апреля, но настоящий сезон начался в мае. Продавцы отмечают: в этом году урожай уменьшился из-за весенних заморозков. Часть ягод повреждена, другая  созревает медленнее. Это сказалось и на цене  она хоть и падает, но не так быстро, как хотелось бы покупателям.

"Клубника наша из села Лески, возле Вилково. Домашняя, вкусная, каждый день свежая. Сейчас 200 гривен за килограмм. В лоточке 700-800 грамм, получается где-то 150 грн. Она еще немного подешевеет, но не намного до 150, может, 120 грн максимум",  рассказал Анатолий.

Продавець Анатолій про полуницю.
Продавец Анатолий о клубнике. Фото: Новини.LIVE
  • Клубника  от 190 до 250 грн/кг
Асортимент полуниці
Ассортимент клубники. Фото: Новини.LIVE

Свежая рыба на Привозе

Лещ, карась, судак, дунайка  все это традиционно представлено на прилавках Привоза. Но продавцы признаются: рыбы в этом году меньше. Из-за переменчивой погоды и проблем с выловом цены постоянно колеблются. И хотя покупателей рыба интересует, спрогнозировать цену хотя бы на неделю вперед  невозможно.

"Лещ 150 гривен, но у нас всегда есть скидка. Карасик  по 120, дунаечка  200. Сейчас нет стабильности: цена падает и растет, как хочет. Нет рыбы много. Все по-разному", говорит продавщица Валентина.

Продавчиня Валентина про ціни на рибу
Продавщица Валентина о стоимости рыбы. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

  • Лещ от 150
  • Карп 120 грн/кг
  • Карась 120 грн/кг
  • Дунайка  200 грн/кг
  • Судак  от 220 до 250 грн/кг
  • Лобан — 220 грн/кг
  • Барабуля  250 грн/кг
  • Окунь  260 грн/кг
Риба на прилавку
Рыба на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE
Асортимент риби
Ассортимент рыбы на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Нынешняя весна  не из дешевых. Свежие продукты радуют глаз, но цены  не радуют кошелек. Продавцы признают: дороже стало и выращивать, и продавать. Покупатели, со своей стороны, все тщательнее выбирают, где и за что платить. Но несмотря на все, на Привозе весна настоящая, душистая, и полна вкуса.

Ранее мы писали, что арбузы и дыни в одесских супермаркетах подешевели. А также, об актуальных ценах на одесском базаре "Черемушки".

Одесса деньги Украина рынок Новости Одессы клубника цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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