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В Одессе подорожали овощи и фрукты — как это повлияло на людей

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Дата публикации 20 мая 2025 19:44
В Одессе цены на овощи и фрукты выросли вдвое или выросли — что говорят одесситы
Люди выбирают продукты на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

В мае цены на фрукты и овощи выросли минимум на 2,5%. Для многих украинцев это стало еще одним испытанием в ежедневном быту. Продуктовая корзина дорожает уже не месяцами, а буквально неделями  и ощутимо бьет по карману, особенно для семей с детьми, пенсионеров и тех, кто ориентируется на здоровое питание.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с жителями Одессы, чтобы узнать, как они приспосабливаются к подорожанию и меняют ли из-за этого свои потребительские привычки.

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Повышение цен на продукты

Для части украинцев умение не снижать планку в повседневной жизни стало принципиальным выбором. Люди, которые прошли через сложные годы полномасштабной войны, потерь и тревоги, отказываются экономить на себе  по крайней мере психологически. Иногда возможность купить любимое яблоко или черешню  это не о питании, а об ощущении контроля над жизнью.

"Я покупаю то, что я хочу, потому что я считаю, что если покупать меньше  от этого моя жизнь не поменяется. Почему я должна себя в чем-то ограничивать, если я могу купить себе то, что я хочу",  говорит Виктория.

Одеситка Вікторія про ціни на фрукти
Одесситка Виктория о повышении цен на продукты. Фото: Новини.LIVE

Все для детей

Есть семьи, где вопрос покупки овощей и фруктов приобретает особое значение. Там, где растет ребенок, рацион  это не просто набор продуктов, а вопрос здоровья и будущего. В таких семьях взрослые часто отказываются от лучшего, чтобы обеспечить ребенку надлежащее питание. Сбалансированный рацион для малышей  приоритет, даже если на родительский стол попадает только самое дешевое.

"Вообще очень тяжело, потому что имеем ребенка и ребенок нуждается в нормальном питании. Мы часто на себе экономим. Мы, родители, даем ребенку лучшее овощи, фрукты. Как-то так адаптируемся, а по другому никак. Мясо также очень дорогое, но ребенок любит говядину, а мы едим дешевую курицу", рассказала Инна.

Місцева жителька Інна про ціни
Местная жительница Инна о том, как подстраиваются к росту цен. Фото: Новини.LIVE

Привыкли к росту цен

Некоторые украинцы уже не борются с обстоятельствами, а просто приспосабливаются. Они не возмущаются, не удивляются  молча меняют свои привычки. Надежда одна из тех, кто не сетует, а действует согласно реальности.

"Рост цен просто безысходность. Есть потребности ежедневные, и мы их просто принимаем и учимся жить со всеми обстоятельствами, которые у нас есть", говорит Надежда.

Одеситка Надія про ціни
Одесситка Надежда о росте цен. Фото: Новини.LIVE

Правильное питание

Здоровое питание  не только модная тенденция, а для многих  жизненная необходимость. Фрукты и овощи основа сбалансированного рациона, но для некоторых украинцев их стоимость стала слишком высокой.

"Мне не нравятся высокие цены на фрукты. Овощи и фрукты мы должны есть каждый день, и эти высокие цены, они мешают мне правильному питанию", отметила Валерия.

Туристка Валерія про правильне харчування
Туристка Валерия о правильном питании. Фото: Новини.LIVE

Цены не мешают

Не для всех украинцев подорожание фруктов и овощей стало заметной проблемой. Для некоторых людей эти продукты просто не являются значимой частью рациона. Анастасия спокойно воспринимает ситуацию потому что ее лично она почти не коснулась.

"Я просто не очень по овощам и фруктам, поэтому нормально. Меня это никак не коснулось",  рассказала Анастасия.

Одеситка Анастасія про овочі
Одесситка Анастасия о том, что ее повышение цен не коснулось. Фото: Новини.LIVE

Одни не меняют привычек, другие  экономят ради детей, кто-то приспосабливается с философским спокойствием. И даже на фоне высоких цен украинцы сохраняют достоинство, заботу о близких и веру в свою способность жить  несмотря ни на что.

Ранее мы писали, о ценах на сезонные овощи на одесском "Привозе". А также о том, как морозы повлияли на урожай этого года.

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Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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