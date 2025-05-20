В Одессе цены на овощи и фрукты выросли вдвое или выросли — что говорят одесситы

Люди выбирают продукты на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

В мае цены на фрукты и овощи выросли минимум на 2,5%. Для многих украинцев это стало еще одним испытанием в ежедневном быту. Продуктовая корзина дорожает уже не месяцами, а буквально неделями — и ощутимо бьет по карману, особенно для семей с детьми, пенсионеров и тех, кто ориентируется на здоровое питание.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с жителями Одессы, чтобы узнать, как они приспосабливаются к подорожанию и меняют ли из-за этого свои потребительские привычки.

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Повышение цен на продукты

Для части украинцев умение не снижать планку в повседневной жизни стало принципиальным выбором. Люди, которые прошли через сложные годы полномасштабной войны, потерь и тревоги, отказываются экономить на себе — по крайней мере психологически. Иногда возможность купить любимое яблоко или черешню — это не о питании, а об ощущении контроля над жизнью.

"Я покупаю то, что я хочу, потому что я считаю, что если покупать меньше — от этого моя жизнь не поменяется. Почему я должна себя в чем-то ограничивать, если я могу купить себе то, что я хочу", — говорит Виктория.

Одесситка Виктория о повышении цен на продукты. Фото: Новини.LIVE

Все для детей

Есть семьи, где вопрос покупки овощей и фруктов приобретает особое значение. Там, где растет ребенок, рацион — это не просто набор продуктов, а вопрос здоровья и будущего. В таких семьях взрослые часто отказываются от лучшего, чтобы обеспечить ребенку надлежащее питание. Сбалансированный рацион для малышей — приоритет, даже если на родительский стол попадает только самое дешевое.

"Вообще очень тяжело, потому что имеем ребенка и ребенок нуждается в нормальном питании. Мы часто на себе экономим. Мы, родители, даем ребенку лучшее — овощи, фрукты. Как-то так адаптируемся, а по другому никак. Мясо также очень дорогое, но ребенок любит говядину, а мы едим дешевую курицу", — рассказала Инна.

Местная жительница Инна о том, как подстраиваются к росту цен. Фото: Новини.LIVE

Привыкли к росту цен

Некоторые украинцы уже не борются с обстоятельствами, а просто приспосабливаются. Они не возмущаются, не удивляются — молча меняют свои привычки. Надежда — одна из тех, кто не сетует, а действует согласно реальности.

"Рост цен просто безысходность. Есть потребности ежедневные, и мы их просто принимаем и учимся жить со всеми обстоятельствами, которые у нас есть", — говорит Надежда.

Одесситка Надежда о росте цен. Фото: Новини.LIVE

Правильное питание

Здоровое питание — не только модная тенденция, а для многих — жизненная необходимость. Фрукты и овощи — основа сбалансированного рациона, но для некоторых украинцев их стоимость стала слишком высокой.

"Мне не нравятся высокие цены на фрукты. Овощи и фрукты мы должны есть каждый день, и эти высокие цены, они мешают мне правильному питанию", — отметила Валерия.

Туристка Валерия о правильном питании. Фото: Новини.LIVE

Цены не мешают

Не для всех украинцев подорожание фруктов и овощей стало заметной проблемой. Для некоторых людей эти продукты просто не являются значимой частью рациона. Анастасия спокойно воспринимает ситуацию — потому что ее лично она почти не коснулась.

"Я просто не очень по овощам и фруктам, поэтому нормально. Меня это никак не коснулось", — рассказала Анастасия.

Одесситка Анастасия о том, что ее повышение цен не коснулось. Фото: Новини.LIVE

Одни не меняют привычек, другие — экономят ради детей, кто-то — приспосабливается с философским спокойствием. И даже на фоне высоких цен украинцы сохраняют достоинство, заботу о близких и веру в свою способность жить — несмотря ни на что.

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