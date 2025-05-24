Цены на мед вырастут — урожай в Одесской области под угрозой

Мед на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

Мед в этом году может стать роскошью. Из-за холодной весны и проблем с зимовкой пчел в Одесской области ожидают существенное снижение урожая. Продавцы уже сейчас готовят покупателей к росту цен.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказали пчеловоды.

Реклама

Читайте также:

Мед в Одессе дорожает

Новый мед еще не появился, а старый — стремительно дорожает. На рынке в Одессе продавщица, которая уже много лет продает продукцию собственной пасеки, говорит, что таких неутешительных прогнозов не помнит давно.

"Я на этом рынке торгую очень давно, меда в этом году не будет. Бывают такие годы, когда акация померзла — и все. Поэтому цена будет расти", — объясняет она.

Проблемы из-за погоды

Женщина рассказывает, что проблемы начались еще зимой. Часть пчеловодов потеряла рои из-за некачественных лекарств и недостаточной подготовки к холодам. Хотя в некоторых хозяйствах пчелы и выжили, весна внесла свои коррективы - снова ударили морозы.

"Весна — плохая. Холодно, акация померзла, рапс подмерз. Меда пока ни у кого не будет. И это все повлияет на цены", — говорит продавщица.

Сколько стоит мед на одесских рынках

Отметим, что свежего меда на прилавках еще нет, а прошлогодний подорожал: баночка в пол-литра стоит 100 гривен. Более того, продавщица говорит, что если же ранний акациевый мед появится, то за него придется выложить минимум 250 гривен.

"В том году акация была 200 гривен пол-литра. В этом будет 250 точно", — добавляет женщина.

Напомним, мы писали, какой лучший сорт арбуза в Украине. Также сообщали о лучших сортах дыни 2025 года.