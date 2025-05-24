Відключення води в Одесі 24 травня — адреси та час

Частина Одеси сьогодні буде весь день без води — у чому причина
Сьогодні, 24 травня, в Одесі відключили воду в кількох районах через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Водопостачання містянам обіцяють відновити до вечора.
Про це у суботу, 24 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де в Одесі відключили воду
Без води залишились:
- Хаджибейська дорога та всі провулки поруч
- вулиця Республіканська
- вулиця Сумська.
У "Інфоксводоканалі" просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і радять заздалегідь зробити запас води. Інформацію про всі відключення можна перевірити на офіційному сайті підприємства.
Де набрати води в Одесі: адреси бюветів
У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, у ніч на 24 травня росіяни атакували об’єкти припортової інфраструктури в Одесі. Також ми писали, що сьогодні у місті вшанували пам'ять загиблих захисників.
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