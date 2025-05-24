Відключення води в Одесі 24 травня — адреси та час

Люди наповнюють водою пляшки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 травня, в Одесі відключили воду в кількох районах через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Водопостачання містянам обіцяють відновити до вечора.

Про це у суботу, 24 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де в Одесі відключили воду

Без води залишились:

Хаджибейська дорога та всі провулки поруч

вулиця Республіканська

вулиця Сумська.

У "Інфоксводоканалі" просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і радять заздалегідь зробити запас води. Інформацію про всі відключення можна перевірити на офіційному сайті підприємства.

Де набрати води в Одесі: адреси бюветів

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район:

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня росіяни атакували об’єкти припортової інфраструктури в Одесі. Також ми писали, що сьогодні у місті вшанували пам'ять загиблих захисників.