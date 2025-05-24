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Частина Одеси сьогодні буде весь день без води — у чому причина

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Дата публікації: 24 травня 2025 12:36
Відключення води в Одесі 24 травня — адреси та час
Люди наповнюють водою пляшки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 травня, в Одесі відключили воду в кількох районах через планові та аварійні ремонтні роботи на мережах водоканалу. Водопостачання містянам обіцяють відновити до вечора.

Про це у суботу, 24 травня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де в Одесі відключили воду

Без води залишились:

  • Хаджибейська дорога та всі провулки поруч
  • вулиця Республіканська
  • вулиця Сумська.

У "Інфоксводоканалі" просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і радять заздалегідь зробити запас води. Інформацію про всі відключення можна перевірити на офіційному сайті підприємства.

Де набрати води в Одесі: адреси бюветів

У місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район:

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня росіяни атакували об’єкти припортової інфраструктури в Одесі. Також ми писали, що сьогодні у місті вшанували пам'ять загиблих захисників. 

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Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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