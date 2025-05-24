Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Нічна атака по Одесі — куди росіяни поцілили дронами

Нічна атака по Одесі — куди росіяни поцілили дронами

Ua en ru
Дата публікації: 24 травня 2025 11:15
Атака дронами по Одесі 24 травня — наслідки
Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: Social Media

У ніч на 24 травня росіяни знову атакували Одещину безпілотниками. Частина з них влучила по об’єктах припортової інфраструктури, є пошкодження.

Про це у суботу, 24 травня, повідомила Одеська обласна прокуратура.

Реклама
Читайте також:
Нічна атака по Одесі — куди росіяни вдарили дронами - фото 1
Допис прокуратури. Фото: скриншот

Дронова атака по Одесі

Прокурори вже відкрили справу за фактом воєнного злочину. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

"Огляд триває, прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин РФ", — написали в прокуратурі.

Чим атакували росіяни Одесу

За даними повітряного командування "Південь", удари здійснювалися ударними дронами, серед яких Shahed та інші типи. Частину з них вдалося збити силам ППО, однак деякі безпілотники все ж досягли цілі.

Нічна атака по Одесі — куди росіяни вдарили дронами - фото 2
Кількість знищених цілей. Фото: Повітряне командування "Південь" 

Сили протиповітряної оборони на півдні України знищили 24 ворожі ударні дрони, ще три безпілотники втрачено з локацій. Крім того, минулої доби було збито шість інших БпЛА — як розвідувальних, так і ударних.

Окрім дронів, росіяни також застосували балістичні ракети "Іскандер-М", які запускали з тимчасово окупованого Криму. По Одещині вдарили тричі — вдень і ввечері 23 травня.

Нагадаємо, в Одесі помер ще один чоловік, поранений під час денного ракетного удару по портовій зоні. Також ми писали, що у ніч проти 24 травня Росія випустила по Україні 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23.

Одеса вибух порт Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /