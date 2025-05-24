Атака дронами по Одесі 24 травня — наслідки

Пожежа після вибуху. Фото ілюстративне: Social Media

У ніч на 24 травня росіяни знову атакували Одещину безпілотниками. Частина з них влучила по об’єктах припортової інфраструктури, є пошкодження.

Про це у суботу, 24 травня, повідомила Одеська обласна прокуратура.

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Допис прокуратури. Фото: скриншот

Дронова атака по Одесі

Прокурори вже відкрили справу за фактом воєнного злочину. Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області.

"Огляд триває, прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин РФ", — написали в прокуратурі.

Чим атакували росіяни Одесу

За даними повітряного командування "Південь", удари здійснювалися ударними дронами, серед яких Shahed та інші типи. Частину з них вдалося збити силам ППО, однак деякі безпілотники все ж досягли цілі.

Кількість знищених цілей. Фото: Повітряне командування "Південь"

Сили протиповітряної оборони на півдні України знищили 24 ворожі ударні дрони, ще три безпілотники втрачено з локацій. Крім того, минулої доби було збито шість інших БпЛА — як розвідувальних, так і ударних.

Окрім дронів, росіяни також застосували балістичні ракети "Іскандер-М", які запускали з тимчасово окупованого Криму. По Одещині вдарили тричі — вдень і ввечері 23 травня.

Нагадаємо, в Одесі помер ще один чоловік, поранений під час денного ракетного удару по портовій зоні. Також ми писали, що у ніч проти 24 травня Росія випустила по Україні 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23.