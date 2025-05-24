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Кількість загиблих через удар по Одесі зросла — помер поранений

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Дата публікації: 24 травня 2025 10:38
Ракетний удар по Одесі — загиблих уже троє
Машина швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі помер ще один чоловік, поранений під час ракетного удару по портовій зоні. Загальна кількість загиблих зросла до трьох.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Кількість жертв в Одесі зросла

Відомо, що в лікарні помер 41-річний чоловік. Раніше він отримав важкі поранення унаслідок балістичної атаки РФ.

"Кількість жертв вчорашньої атаки росіян по Одесі збільшилася. На жаль, від отриманих поранень, у лікарні помер 41-річний чоловік. 
Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", — написав Олег Кіпер.

Балістична атака на Одесі — що відомо

Напередодні окупанти завдали удару по портовій інфраструктурі міста двома балістичними ракетами. Унаслідок влучання було пошкоджене машинне відділення, вибито вікна і двері в адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка. Внаслідок атаки 40-річний співробітник порту загинув на місці, ще 8 отримали поранення різного ступеня важкості та були ушпиталені. Однак пізніше стало відомо про те, що один із постраждалих пішов із життя в лікарні.

Нагадаємо, через російський обстріл в одному з будинків Києва вигоріли квартири. Також ми писали, що росіяни вивели ракетоносії у Чорне море.

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Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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