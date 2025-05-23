Наслідки балістичної атаки на портову інфраструктуру Одеси - є загиблий та поранені

Наслідки атаки. Фото: Олексій Кулеба у соцмережі

Росія вдарила двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки один працівник порту загинув, ще 8 отримали поранення різного ступеню важкості.

Про це повідомляють очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

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Наслідки атаки

Четверо поранених наразі перебувають у важкому стані. Двоє отримали ушкодження середнього ступеню важкості і ще стільки ж мають незначні тілесні ушкодження. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу та борються за життя та здоров’я кожного. Внаслідок атаки пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

"Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура. Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу", — пише віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Додамо, загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила та знищила майже 400 об'єктів портової інфраструктури та більше 30 суден. Внаслідок цих атак постраждало 106 цивільних осіб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про серію вибухів, що лунали в Одесі. А також про випробування нових дронів.