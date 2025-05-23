Конфлікт через алкоголь в Одесі закінчився різаниною — жінка вбила чоловіка ножем

Підозрювана біля суду. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одеситка вдарила ножем свого співмешканця за те, що він заборонив їй вживати алкоголь. Потерпілий від отриманого ушкодження помер в лікарні, а жінці загрожує 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Подія сталася в одній з квартир на проспекті Шевченка. За даними слідства, 45-річний чоловік, повернувся додому напідпитку, застав за чаркою свою жінку та заборонив їй вживати алкоголь. У відповідь на це обурена одеситка схопила ніж і вдарила ним співмешканця. Після скоєного підозрювана пішла спати, начебто нічого й не сталося. А постраждалий через кілька годин зателефонував до швидкої. Лікарі госпіталізували його з проникаючим ножовим пораненням живота та сповістили про пацієнта поліцію. На жаль, наступного дня чоловік помер у лікарні. Точну причину смерті буде встановлювати судово-медична експертиза.



Нападницю поліцейські виявили за місцем мешкання та затримали, після чого вона зізналася у скоєному. На місці вбивства правоохоронці вилучили ніж, який скерували на експертизу.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Жінці загрожує до 10-ти років позбавлення волі. Наразі вона перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про матір, яка підрізала свого 17-річного сина. А також про конфлікт в одеській маршрутці, який закінчився ножовим боєм.