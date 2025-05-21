Избил ножом и залил баллончиком - резня в одесской маршрутке

Задержанный с полицией. Фото: Главное управление Национлаьной полиции в Одесской области

В одесской маршрутке между мужчинами вспыхнул конфликт, в результате которого один пассажир несколько раз ударил другого ножом и залил его перцовым баллончиком. Нападавший задержан, ему грозит до 8 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национлаьной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, нетрезвый 38-летний одессит придирался к людям в маршрутке, нецензурно ругался и вел себя достаточно агрессивно. 55-летний пассажир сделал мужчине замечание, за что тот распылил ему в лицо газ из баллончика и ударил несколько раз ножом. Медики "скорой" доставили пострадавшего в больницу с двумя колото-резаными ранами грудной клетки и плеча. Полицейские задержали правонарушителя и изъяли холодное оружие с газовым баллончиком, которые направили на экспертизу.

Вещественные доказательства. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение, опасное для жизни) Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, недавно мы писали о семейном застолье, которое закончилось поножовщиной. А также о жителях Одесской области, которые выбивали пенсию у пожилой женщины.