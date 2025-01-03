Новогоднее застолье в Одесской области закончилось поножовщиной

Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Нацполиция

Житель Беляевки пригласил на празднование Нового года своего племянника. Праздник закончился дракой. Теперь хозяин в больнице, а гостю избирают меру пресечения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в пятницу, 3 января.

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Во время застолья племянник начал ссориться с дядей. Жена хозяина побежала за соседом, чтобы тот помог успокоить гостя и выпроводить его домой. В это время племянник ударил родственника ножом в живот и убежал.

Что грозит племяннику

Полицейские разыскали нападавшего в центре города и задержали. Ему сообщили о подозрении в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни. Если суд признает мужчину виновным, он рискует попасть за решетку на восемь лет.

Напомним, в Одессе женщина зарезала собственного мужа и рассказала врачам, что он пришел домой уже с ножом в груди. Ранее мы писали, что житель Каролино-Бугазской общины пожаловался полицейским на соседа, который его избил. Но потом решил не ждать правосудия, а самому отомстить обидчику.