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Відсвяткували — сімейне застілля на Одещині обернулося різаниною

3 січня 2025 12:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Новорічне застілля на Одещині закінчилося різаниною
Поліцейські затримали підозрюваного. Фото: Нацполіція
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканець Біляївки запросив на святкування Нового року свого племінника. Свято закінчилося бійкою. Тепер господар у лікарні, а гостю обирають запобіжний захід.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у п'ятницю, 3 січня.

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Під час застілля небіж почав сваритися з дядьком. Жінка господаря побігла за сусідом, аби той допоміг вгамувати гостя й випровадити його додому. В цей час племінник вдарив родича ножем у живіт і втік. 

Що загрожує племіннику

Поліцейські розшукали нападника у середмісті й затримали. Йому повідомили про підозру в умисному спричиненні тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя. Якщо суд визнає чоловіка винним, він ризикує потрапити за ґрати на вісім років.

Нагадаємо, в Одесі жінка зарізала власного чоловіка й розповіла лікарям, що він прийшов додому вже з ножем у грудях. Раніше ми писали, що мешканець Кароліно-Бугазької громади поскаржився поліцейським на сусіда, який його побив. Але потім вирішив не чекати на правосуддя, а самому помститися кривдникові.

бійка кіберполіція різанина Одеська область Новий рік

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