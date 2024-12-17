На Одещині чоловік викликав поліцію на сусіда, а потім вбив його

Поліцейський досліджує місце злочину. Фото: поліція Одеської області

Мешканець одного з сіл Кароліно-Бугазької громади поскаржився поліцейським на сусіда, який його побив. Але потім вирішив не чекати на правосуддя, а самому помститися кривдникові. Тепер судитимуть його самого.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у вівторок, 17 грудня.

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Вбивство через образу

За даними слідства, 69-річний та 80-річний сусіди посварилися з побутових причин. Старший чоловік побив молодшого, і той звернувся до правоохоронців. Поліція розпочала провадження за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Тим часом потерпілий взяв ножа, покликав сусіда на подвір'я і вдарив його у груди. Після цього він повернувся додому й сховав знаряддя злочину.

Що загрожує нападнику

Під час обшуку поліцейські знайшли ніж. Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві й взяли під варту. Якщо суд підтвердить його провину, "месник" може вирушити до в'язниці на п'ятнадцять років.

Нагадаємо, на Одещині чоловік з ревності забив жінку кочергою. Також в області перехожий намагався розборонити бійку і загинув сам.