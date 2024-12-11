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Третій зайвий — мешканець Одещини загинув, рознімаючи бійку

11 грудня 2024 13:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мешканець Одещини намагався зупинити бійку і загинув сам
Чоловік у наручниках. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Кілії випадковий перехожий втрутився у бійку незнайомців. Спроба допомогти закінчилася для нього летально. Винуватець його смерті постав перед судом.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Кілійського райсуду.

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Подробиці справи

За матеріалами суду, двоє друзів посварилися біля крамниці. Сварка переросла у штовханину. Це побачив перехожий. Він намагався розняти приятелів. Один з них штовхнув його, щоби не ліз. Чоловік впав на землю й вдарився головою об асфальт. Його відвезли до лікарні. За шість днів він помер від крововиливу у мозок.

Що вирішив суд

Чоловік, який штовхнув перехожого, втік з місця події. Його розшукали й обвинуватили у вбивстві через необережність. Свою провину підсудний визнав повністю. Суд врахував це, а також наявність у обвинуваченого двох маленьких дочок. Тому три роки ув'язнення йому замінили на два роки іспитового строку.

Крім того, чоловік має сплатити майже 390 тис. грн компенсації дружині загиблого.

Нагадаємо, мешканець Одещини вбив друга милицею, бо той просився до нього жити. Також у регіоні чоловік забив до смерті товариша, який не захотів йти по дрова.

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