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Відмовив у гостинності — мешканець Одещини вбив друга милицею

9 грудня 2024 13:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мешканець Одещини до смерті забив приятеля милицею
Поліцейський досліджує місце злочину. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Подружжя попросило у знайомого прихистити їх у себе вдома, поки у них проблеми з житлом. Той не тільки відмовив, але й до смерті побив прохача. Найближчі сім років нападник проведе у в'язниці.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 9 грудня.

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Відмовив у гостинності

Інцидент трапився у Шабівській громаді. За даними слідства, до 59-річного чоловіка у гості прийшов його 66-річний знайомий з дружиною. Вони разом випивали. Гість розповів, що у нього виникли труднощі з житлом і попросив приятеля дозволити пожити в нього. Той відмовився. Почалася сварка. Жінка пішла додому, а чоловік залишився. Господар побив гостя кулаками і милицею, покинув його на подвір'ї, а сам пішов відпочивати. Потерпілий помер від травматичного шоку внаслідок переламу ребер, стегна та розриву легені.

Як покарали нападника

Суд визнав чоловіка винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканець Одещини до смерті забив товариша, бо той не хотів йти по дрова. Раніше в області жінка зарубала знайомого сокирою за образу свого чоловіка.

бійка вбивство поліція Одеська область Новини Одеси

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