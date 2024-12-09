Житель Одесщины до смерти забил приятеля костылем

Отказал в гостеприимстве — житель Одесчины убил друга костылем
Супруги попросили у знакомого приютить их у себя дома, пока у них проблемы с жильем. Тот не только отказал, но и до смерти избил просителя. В ближайшие семь лет нападающий проведет в тюрьме.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в понедельник, 9 декабря.
Отказал в гостеприимстве
Инцидент произошел в Шабовской общине. По данным следствия, к 59-летнему мужчине в гости пришел его 66-летний знакомый с супругой. Они вместе выпивали. Гость рассказал, что у него возникли затруднения с жильем и попросил приятеля разрешить пожить у него. Тот отказался. Началась ссора. Женщина ушла домой, а мужчина остался. Хозяин избил гостя кулаками и костылем, бросил его во дворе, а сам ушел отдыхать. Потерпевший скончался от травматического шока в результате перелома ребер, бедра и разрыва легкого.
Как наказали нападающего
Суд признал мужчину виновным в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.
Напомним, житель Одесчины до смерти забил товарища, потому что тот не хотел идти за дровами. Ранее в области женщина зарубила знакомого топором за оскорбление своего мужа.
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