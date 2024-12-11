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Третий лишний — житель Одесчины погиб, разнимая драку

11 декабря 2024 13:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Житель Одесчины пытался остановить потасовку и погиб сам
Человек в наручниках. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Килии случайный прохожий вмешался в драку незнакомцев. Попытка помочь закончилась для него летально. Виновник его смерти предстал перед судом.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Килийского райсуда .

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Подробности дела

По материалам суда, два друга поссорились возле магазина. Ссора переросла в толкотню. Это увидел прохожий. Он пытался разнять приятелей. Один из них толкнул его, чтобы не лез. Мужчина упал на землю и ударился головой об асфальт. Его отвезли в больницу. Через шесть дней он умер от кровоизлияния в мозг.

Что решил суд

Мужчина, толкнувший прохожего, скрылся с места происшествия. Его разыскали и обвинили в убийстве по неосторожности. Свою вину подсудимый признал полностью. Суд учел это, а также наличие у обвиняемого двух маленьких дочерей. Потому три года заключения ему заменили на два года испытательного срока.

Кроме того, мужчина должен оплатить около 390 тыс. грн компенсации супруге погибшего.

Напомним, житель Одесчины убил друга костылем, потому что тот просился к нему жить. Также в регионе мужчина забил до смерти товарища, не захотевшего идти за дровами.

драка суд убийство Одесская область судебные решения

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