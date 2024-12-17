В Одесской области мужчина вызвал полицию на соседа, а затем убил его

Полицейский исследует место преступления. Фото: полиция Одесской области

Житель одного из сел Каролино-Бугазской громады пожаловался полицейским на избившего его соседа. Но потом решил не ждать правосудия, а самому отомстить обидчику. Теперь будут судить его самого.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области во вторник, 17 декабря.

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По данным следствия, 69-летний и 80-летний соседи поссорились по бытовым причинам. Старший мужчина избил младшего, и тот обратился к стражам порядка. Полиция начала производство по статье о нанесении легких телесных повреждений. Тем временем потерпевший взял нож, позвал соседа во двор и ударил его в грудь. После этого он вернулся домой и спрятал орудие преступления.

Что угрожает нападающему

Во время обыска полицейские обнаружили нож. Мужчине сообщили о подозрении в умышленном убийстве и заключили под стражу. Если суд подтвердит его вину, "мститель" может отправиться в тюрьму на пятнадцать лет.

Напомним, в Одесской области мужчина из ревности забил жену кочергой. Также в области прохожий пытался разнять драку и погиб сам.