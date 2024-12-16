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Любовні розборки на Одещині — жінку забили кочергою

16 грудня 2024 10:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині чоловік до смерті забив жінку кочергою через ревнощі
Поліцейська на місці злочину. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканець Одеського району приревнував жінку до односельця. Свої почуття він вирішив відстоювати за допомогою кулаків та металевої кочерги. Наступні вісім років чоловік проведе за ґратами.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у понеділок, 16 грудня.

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За даними слідства, батько чоловіка запросив його з дружиною на день народження. Коли за столом закінчився алкоголь, син пішов до крамниці купити ще. Повернувшись, він побачив, що до будинку під'їхав односелець і почав розмовляти з його жінкою. Коли той поїхав, обвинувачений, приревнувавши кохану, почав з нею сваритися. Вони пішли до оселі. Там чоловік жорстоко побив жінку руками та кочергою. Після бійки подружжя розійшлося по різних кімнатах. Вранці нападник виявив дружину у важкому стані й викликав "швидку". Потерпіла померла до приїзду медиків.

Як покарали ревнивця

Чоловіка судили за вчинення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Суд визнав його винним і призначив вісім років ув'язнення.   

Нагадаємо, мешканець Одещини загинув, намагаючись розборонити бійку незнайомців. Також в області чоловік вбив друга милицею, бо не хотів пускати його до себе жити.

бійка вбивство поліція Одеська область ревнощі

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